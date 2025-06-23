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Россия на совете МАГАТЭ призвала прекратить удары по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
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20:19 23.06.2025 (обновлено: 21:10 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024950199.html
Россия на совете МАГАТЭ призвала прекратить удары по ядерным объектам Ирана
Россия на совете МАГАТЭ призвала прекратить удары по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
Россия на совете МАГАТЭ призвала прекратить удары по ядерным объектам Ирана
Оценок и осуждений ударов по ядерным объектам Ирана от гендиректора МАГАТЭ Рафаля Гросси на совете управляющих не прозвучало, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T20:19:00+03:00
2025-06-23T21:10:00+03:00
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ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. Оценок и осуждений ударов по ядерным объектам Ирана от гендиректора МАГАТЭ Рафаля Гросси на совете управляющих не прозвучало, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.Как сообщалось ранее, в понедельник утром по инициативе гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялась внеочередная сессия Совета управляющих Агентства по теме ударов США по ядерным объектам Ирана, находящимся под гарантиями Агентства."Никаких оценок и осуждений со стороны гендиректора в отношении ударов по ядерным объектам Ирана, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, не прозвучало. И мы начали наблюдать другую тревожную тенденцию: в его комментариях акцент смещается на то, чтобы как можно скорее допустить инспекторов МАГАТЭ на пострадавшие площадки", - сказал Устинов.По словам дипломата, российская сторона ясно дала понять, что сейчас это не главное. "Это не то, на чем следует сосредотачиваться в условиях продолжающихся ударов. Главное сейчас - прекращение агрессии в отношении ядерных объектов. И только после этого можно будет обсуждать, каким образом восстанавливать контроль и возобновлять проверки Агентства в отношении ядерного материала. Но этот вопрос сейчас не должен стоять в повестке дня", - заключил зам постпреда.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране: они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Удар Ирана по американской базе в Катаре. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, магатэ, иран, вена, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, рафаэль гросси, дональд трамп, оон, аббас аракчи
В мире, Россия, МАГАТЭ, Иран, Вена, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, ООН, Аббас Аракчи
Россия на совете МАГАТЭ призвала прекратить удары по ядерным объектам Ирана

Устинов на совете МАГАТЭ призвал к прекращению ударов по ядерным объектам Ирана

© СоцсетиДым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей
Дым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Дым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. Оценок и осуждений ударов по ядерным объектам Ирана от гендиректора МАГАТЭ Рафаля Гросси на совете управляющих не прозвучало, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.
Как сообщалось ранее, в понедельник утром по инициативе гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялась внеочередная сессия Совета управляющих Агентства по теме ударов США по ядерным объектам Ирана, находящимся под гарантиями Агентства.
«
"Никаких оценок и осуждений со стороны гендиректора в отношении ударов по ядерным объектам Ирана, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, не прозвучало. И мы начали наблюдать другую тревожную тенденцию: в его комментариях акцент смещается на то, чтобы как можно скорее допустить инспекторов МАГАТЭ на пострадавшие площадки", - сказал Устинов.
По словам дипломата, российская сторона ясно дала понять, что сейчас это не главное. "Это не то, на чем следует сосредотачиваться в условиях продолжающихся ударов. Главное сейчас - прекращение агрессии в отношении ядерных объектов. И только после этого можно будет обсуждать, каким образом восстанавливать контроль и возобновлять проверки Агентства в отношении ядерного материала. Но этот вопрос сейчас не должен стоять в повестке дня", - заключил зам постпреда.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране: они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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