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Китай выступил против посягательств на суверенитет Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
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19:54 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/iran-2024943613.html
Китай выступил против посягательств на суверенитет Ирана
Китай выступил против посягательств на суверенитет Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
Китай выступил против посягательств на суверенитет Ирана
Китай выступает против посягательств на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, а также против обострения противоречий и расширения... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:54:00+03:00
2025-06-23T19:54:00+03:00
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ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Китай выступает против посягательств на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, а также против обострения противоречий и расширения конфликтов, заявил в понедельник помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь на встрече с послом Ирана в Китае Абдолрезой Рахмани-Фазли. "Китай и Иран связывают традиционная дружба, развитие китайско-иранских отношений отвечает общим интересам народов двух стран", - заявил Лю Бинь, слова которого приводит сайт МИД КНР. Он подчеркнул, что Китай уделяет повышенное внимание развитию ситуации в регионе, "выступает против посягательств на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, выступает против обострения противоречий и расширения конфликтов". "Китай готов поддерживать взаимодействие с Ираном и играть конструктивную роль в восстановлении мира и стабильности на Ближнем Востоке", - указал Лю Бинь. Посол Ирана поблагодарил Китай за его беспристрастную позицию и выразил надежду, что Пекин "продолжит играть активную роль в содействии деэскалации ситуации и поддержании международной справедливости и беспристрастности". США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250622/rossija-2024698873.html
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в мире, цены на нефть, иран, китай, сша, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Цены на нефть, Иран, Китай, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Китай выступил против посягательств на суверенитет Ирана

Глава МИД КНР Лю Бинь: Китай выступает против посягательств на суверенитет Ирана

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Китай выступает против посягательств на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, а также против обострения противоречий и расширения конфликтов, заявил в понедельник помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь на встрече с послом Ирана в Китае Абдолрезой Рахмани-Фазли.
"Китай и Иран связывают традиционная дружба, развитие китайско-иранских отношений отвечает общим интересам народов двух стран", - заявил Лю Бинь, слова которого приводит сайт МИД КНР.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Иран должен сам определять свою стратегию развития АЭС, заявила Захарова
22 июня, 21:49
Он подчеркнул, что Китай уделяет повышенное внимание развитию ситуации в регионе, "выступает против посягательств на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, выступает против обострения противоречий и расширения конфликтов".
"Китай готов поддерживать взаимодействие с Ираном и играть конструктивную роль в восстановлении мира и стабильности на Ближнем Востоке", - указал Лю Бинь.
Посол Ирана поблагодарил Китай за его беспристрастную позицию и выразил надежду, что Пекин "продолжит играть активную роль в содействии деэскалации ситуации и поддержании международной справедливости и беспристрастности".
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Китай готов содействовать ослаблению напряженности ситуации вокруг Ирана
13 июня, 10:50
 
В миреЦены на нефтьИранКитайСШАДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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