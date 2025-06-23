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Мировые лидеры не хотят опасной эскалации вокруг Ирана, заявил Лихачев
Мировые лидеры не хотят опасной эскалации вокруг Ирана, заявил Лихачев - РИА Новости, 23.06.2025
Мировые лидеры не хотят опасной эскалации вокруг Ирана, заявил Лихачев
Подавляющее большинство мировых лидеров не хотят опасного развития событий вокруг ядерных объектов Ирана, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:44:00+03:00
2025-06-23T18:44:00+03:00
2025-06-23T18:44:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство мировых лидеров не хотят опасного развития событий вокруг ядерных объектов Ирана, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Думаю, что подавляющее большинство мировых лидеров, подавляющее большинство людей, живущих на планете, не хотят допустить никакой опасности вокруг ядерных объектов. Нужно как можно скорее к этому подавляющему мнению присоединить всех остальных", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию в мировой ядерной сфере после бомбардировок ядерных объектов Ирана.
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иран, алексей лихачев, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Иран, Алексей Лихачев, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Мировые лидеры не хотят опасной эскалации вокруг Ирана, заявил Лихачев
Лихачев: подавляющее большинство мировых лидеров не хотят опасности вокруг Ирана