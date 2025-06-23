https://ria.ru/20250623/iran-2024931730.html

Мировые лидеры не хотят опасной эскалации вокруг Ирана, заявил Лихачев

Мировые лидеры не хотят опасной эскалации вокруг Ирана, заявил Лихачев - РИА Новости, 23.06.2025

Мировые лидеры не хотят опасной эскалации вокруг Ирана, заявил Лихачев

Подавляющее большинство мировых лидеров не хотят опасного развития событий вокруг ядерных объектов Ирана, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:44:00+03:00

2025-06-23T18:44:00+03:00

2025-06-23T18:44:00+03:00

иран

алексей лихачев

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974797511_0:49:3040:1759_1920x0_80_0_0_724fb3e73a02fb339f4123c32665eb7b.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство мировых лидеров не хотят опасного развития событий вокруг ядерных объектов Ирана, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Думаю, что подавляющее большинство мировых лидеров, подавляющее большинство людей, живущих на планете, не хотят допустить никакой опасности вокруг ядерных объектов. Нужно как можно скорее к этому подавляющему мнению присоединить всех остальных", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию в мировой ядерной сфере после бомбардировок ядерных объектов Ирана.

https://ria.ru/20250622/kovalchuk-2024613557.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, алексей лихачев, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире