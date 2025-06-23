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Глава МИД Ирана рассказал об итогах переговоров с Путиным - РИА Новости, 23.06.2025
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16:13 23.06.2025 (обновлено: 17:29 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024875765.html
Глава МИД Ирана рассказал об итогах переговоров с Путиным
Глава МИД Ирана рассказал об итогах переговоров с Путиным - РИА Новости, 23.06.2025
Глава МИД Ирана рассказал об итогах переговоров с Путиным
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что провел хорошую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, детально обсудил развитие ситуации на Ближнем Востоке... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:13:00+03:00
2025-06-23T17:29:00+03:00
иран
в мире
россия
аббас аракчи
владимир путин
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что провел хорошую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, детально обсудил развитие ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по исламской республике."У меня была хороша встреча с господином Путиным... В ходе встречи мы детально обсудили то, что сейчас происходит. Последствия этого для региона, международного сообщества и режима нераспространения - это предмет нашей общей обеспокоенности", - сказал он иранскому государственному агентству IRNA.Он также положительно оценил позицию России по текущей ситуации на Ближнем Востоке, заявив, что Тегеран и Москва тесно сотрудничают по всем международным вопросам.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250623/iran-2024867790.html
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иран, в мире, россия, аббас аракчи, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, В мире, Россия, Аббас Аракчи, Владимир Путин, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Глава МИД Ирана рассказал об итогах переговоров с Путиным

Глава МИД Ирана Аракчи назвал проведенную встречу с Путиным хорошей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАббас Аракчи во время встречи с Владимиром Путиным
Аббас Аракчи во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Аббас Аракчи во время встречи с Владимиром Путиным
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что провел хорошую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, детально обсудил развитие ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по исламской республике.
"У меня была хороша встреча с господином Путиным... В ходе встречи мы детально обсудили то, что сейчас происходит. Последствия этого для региона, международного сообщества и режима нераспространения - это предмет нашей общей обеспокоенности", - сказал он иранскому государственному агентству IRNA.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В США пристально следят за возможными угрозами после атаки на Иран
Вчера, 15:49
Он также положительно оценил позицию России по текущей ситуации на Ближнем Востоке, заявив, что Тегеран и Москва тесно сотрудничают по всем международным вопросам.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Песков назвал атаку США на Иран ударом по режиму ядерного нераспространения
Вчера, 16:08
 
ИранВ миреРоссияАббас АракчиВладимир ПутинВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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