В США пристально следят за возможными угрозами после атаки на Иран
Белый дом: США внимательно следят за возможными угрозами после атаки на Иран
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США очень пристально следит за возможными угрозами в стране после совершенной атаки на Иран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Сегодня утром я разговаривала с нашим министром внутренней безопасности, она провела телефонный разговор с губернаторами по всей стране, и министерство внутренней безопасности активно взаимодействует с нашими партнерами из правоохранительных органов на уровне штатов и местном уровне, чтобы защитить американский народ… Могу вас заверить, что министерство внутренней безопасности очень внимательно следит за ситуацией", - сообщила она в эфире телеканала Fox News.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.