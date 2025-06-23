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Ядерная инфраструктура Ирана уничтожена, заявили в Белом доме - РИА Новости, 23.06.2025
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15:36 23.06.2025 (обновлено: 15:45 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024864648.html
Ядерная инфраструктура Ирана уничтожена, заявили в Белом доме
Ядерная инфраструктура Ирана уничтожена, заявили в Белом доме - РИА Новости, 23.06.2025
Ядерная инфраструктура Ирана уничтожена, заявили в Белом доме
США уверены, что удары по Ирану в субботу пришлись по местам хранения обогащённого урана, а объекты ядерной инфраструктуры были "полностью уничтожены", заявила... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:36:00+03:00
2025-06-23T15:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США уверены, что удары по Ирану в субботу пришлись по местам хранения обогащённого урана, а объекты ядерной инфраструктуры были "полностью уничтожены", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Мы уверены, да, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, как и заявил президент в своём обращении в субботу вечером. У нас высокая степень уверенности в том, что именно там, где были нанесены удары, и хранился обогащённый уран. Президент не отдал бы приказ об атаке, если бы мы в этом не были уверены", — сказала она в эфире телеканала ABC.По её словам, операция США против ядерных объектов Ирана стала "оглушительным успехом", и это подтверждают как американские официальные лица, так и союзники США, включая Израиль
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, сша, израиль
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, США, Израиль
Ядерная инфраструктура Ирана уничтожена, заявили в Белом доме

Белый дом: удары по Ирану пришлись по местам хранения обогащенного урана

© AP Photo / David SmithАмериканский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / David Smith
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США уверены, что удары по Ирану в субботу пришлись по местам хранения обогащённого урана, а объекты ядерной инфраструктуры были "полностью уничтожены", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Мы уверены, да, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, как и заявил президент в своём обращении в субботу вечером. У нас высокая степень уверенности в том, что именно там, где были нанесены удары, и хранился обогащённый уран. Президент не отдал бы приказ об атаке, если бы мы в этом не были уверены", — сказала она в эфире телеканала ABC.
По её словам, операция США против ядерных объектов Ирана стала "оглушительным успехом", и это подтверждают как американские официальные лица, так и союзники США, включая Израиль
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