https://ria.ru/20250623/iran-2024864648.html

Ядерная инфраструктура Ирана уничтожена, заявили в Белом доме

Ядерная инфраструктура Ирана уничтожена, заявили в Белом доме - РИА Новости, 23.06.2025

Ядерная инфраструктура Ирана уничтожена, заявили в Белом доме

США уверены, что удары по Ирану в субботу пришлись по местам хранения обогащённого урана, а объекты ядерной инфраструктуры были "полностью уничтожены", заявила... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:36:00+03:00

2025-06-23T15:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США уверены, что удары по Ирану в субботу пришлись по местам хранения обогащённого урана, а объекты ядерной инфраструктуры были "полностью уничтожены", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Мы уверены, да, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, как и заявил президент в своём обращении в субботу вечером. У нас высокая степень уверенности в том, что именно там, где были нанесены удары, и хранился обогащённый уран. Президент не отдал бы приказ об атаке, если бы мы в этом не были уверены", — сказала она в эфире телеканала ABC.По её словам, операция США против ядерных объектов Ирана стала "оглушительным успехом", и это подтверждают как американские официальные лица, так и союзники США, включая Израиль

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, сша, израиль