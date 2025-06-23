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Власти Ирана заявили о 58 погибших женщинах и детях с начала ударов Израиля - РИА Новости, 23.06.2025
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14:26 23.06.2025 (обновлено: 14:27 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024842163.html
Власти Ирана заявили о 58 погибших женщинах и детях с начала ударов Израиля
Власти Ирана заявили о 58 погибших женщинах и детях с начала ударов Израиля - РИА Новости, 23.06.2025
Власти Ирана заявили о 58 погибших женщинах и детях с начала ударов Израиля
Не менее 58 женщин и детей погибли, 222 пострадали с начала ударов Израиля по Ирану, сообщила официальный представитель правительства исламской республики... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:26:00+03:00
2025-06-23T14:27:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Не менее 58 женщин и детей погибли, 222 пострадали с начала ударов Израиля по Ирану, сообщила официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани. &quot;С начала агрессии 58 женщин и детей погибли, среди получивших ранения женщин и детей 222 человека&quot;, - приводит ее слова агентство IRNA.Ранее официальный представитель минздрава Ирана Хосейн Керманпур заявил о 57 погибших: 44 женщины и 13 детей. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. -0-
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Власти Ирана заявили о 58 погибших женщинах и детях с начала ударов Израиля

IRNA: с начала ударов Израиля по Ирану погибли 58 женщин и детей, 222 пострадали

© СоцсетиДым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей
Дым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Дым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Не менее 58 женщин и детей погибли, 222 пострадали с начала ударов Израиля по Ирану, сообщила официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани.
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"С начала агрессии 58 женщин и детей погибли, среди получивших ранения женщин и детей 222 человека", - приводит ее слова агентство IRNA.

Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Ранее официальный представитель минздрава Ирана Хосейн Керманпур заявил о 57 погибших: 44 женщины и 13 детей.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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22 июня, 11:29
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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