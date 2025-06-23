https://ria.ru/20250623/iran-2024809102.html

Гросси призвал вернуться к переговорам по Ирану

Гросси призвал вернуться к переговорам по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025

Гросси призвал вернуться к переговорам по Ирану

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал вернуться к переговорам, чтобы добиться долгосрочной гарантии, что Иран не получит ядерное оружие. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:36:00+03:00

2025-06-23T12:36:00+03:00

2025-06-23T12:36:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал вернуться к переговорам, чтобы добиться долгосрочной гарантии, что Иран не получит ядерное оружие. "Чтобы получить долгосрочную гарантию, что Иран не получит ядерное оружие, и для долгосрочной эффективности глобального режима нераспространения, мы должны вернуться к переговорам", - заявил Гросси, выступая перед Советом управляющих МАГАТЭ. Текст его выступления опубликован на сайте агентства.

https://ria.ru/20250623/tegeran-2024782470.html

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в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте