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Гросси призвал вернуться к переговорам по Ирану
Гросси призвал вернуться к переговорам по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
Гросси призвал вернуться к переговорам по Ирану
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал вернуться к переговорам, чтобы добиться долгосрочной гарантии, что Иран не получит ядерное оружие. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:36:00+03:00
2025-06-23T12:36:00+03:00
2025-06-23T12:36:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал вернуться к переговорам, чтобы добиться долгосрочной гарантии, что Иран не получит ядерное оружие. "Чтобы получить долгосрочную гарантию, что Иран не получит ядерное оружие, и для долгосрочной эффективности глобального режима нераспространения, мы должны вернуться к переговорам", - заявил Гросси, выступая перед Советом управляющих МАГАТЭ. Текст его выступления опубликован на сайте агентства.
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в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Гросси призвал вернуться к переговорам по Ирану
Гросси призвал к переговорам для гарантии, что Иран не получит ядерное оружие