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Песков заявил, что предстоит узнать о состоянии ядерных объектов в Иране - РИА Новости, 23.06.2025
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12:26 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/iran-2024805388.html
Песков заявил, что предстоит узнать о состоянии ядерных объектов в Иране
Песков заявил, что предстоит узнать о состоянии ядерных объектов в Иране - РИА Новости, 23.06.2025
Песков заявил, что предстоит узнать о состоянии ядерных объектов в Иране
Предстоит узнать, что произошло с ядерными объектами в Иране после ударов США, эти вопросы вызывают справедливую обеспокоенность, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:26:00+03:00
2025-06-23T12:26:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Предстоит узнать, что произошло с ядерными объектами в Иране после ударов США, эти вопросы вызывают справедливую обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Еще предстоит узнать, что произошло с этими ядерными объектами, нет ли радиационной опасности. Хотя мы слышали заявление из МАГАТЭ о том, что сейчас каких-либо признаков радиационного загрязнения нет. Но это все вопросы, которые, конечно, не могут не вызывать справедливую обеспокоенность", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле расценивают нанесенные США удары по ядерным объектам в Иране. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. -0-
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в мире, иран, сша, россия, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Россия, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Песков заявил, что предстоит узнать о состоянии ядерных объектов в Иране

Песков: надо узнать, что произошло с ядерными объектами в Иране после ударов США

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Предстоит узнать, что произошло с ядерными объектами в Иране после ударов США, эти вопросы вызывают справедливую обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Еще предстоит узнать, что произошло с этими ядерными объектами, нет ли радиационной опасности. Хотя мы слышали заявление из МАГАТЭ о том, что сейчас каких-либо признаков радиационного загрязнения нет. Но это все вопросы, которые, конечно, не могут не вызывать справедливую обеспокоенность", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле расценивают нанесенные США удары по ядерным объектам в Иране.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. -0-
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
NYT: Иран вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо до ударов США
Вчера, 09:06
 
В миреИранСШАРоссияДмитрий ПесковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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