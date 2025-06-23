https://ria.ru/20250623/iran-2024805388.html

Песков заявил, что предстоит узнать о состоянии ядерных объектов в Иране

Песков заявил, что предстоит узнать о состоянии ядерных объектов в Иране - РИА Новости, 23.06.2025

Песков заявил, что предстоит узнать о состоянии ядерных объектов в Иране

Предстоит узнать, что произошло с ядерными объектами в Иране после ударов США, эти вопросы вызывают справедливую обеспокоенность, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:26:00+03:00

2025-06-23T12:26:00+03:00

2025-06-23T12:26:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Предстоит узнать, что произошло с ядерными объектами в Иране после ударов США, эти вопросы вызывают справедливую обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Еще предстоит узнать, что произошло с этими ядерными объектами, нет ли радиационной опасности. Хотя мы слышали заявление из МАГАТЭ о том, что сейчас каких-либо признаков радиационного загрязнения нет. Но это все вопросы, которые, конечно, не могут не вызывать справедливую обеспокоенность", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле расценивают нанесенные США удары по ядерным объектам в Иране. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. -0-

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в мире, иран, сша, россия, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте