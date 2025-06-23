Иран официально не находится в состоянии войны с США, заявил посол
Посол Амин-Нежад: Иран официально не в состоянии войны с США, несмотря на атаки
Флаг Ирана. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 июн - РИА Новости. Тегеран официально не находится в состоянии войны с Вашингтоном, несмотря на атаки США по объектам в Иране, заявил иранский посол во Франции Мохаммед Амин-Нежад.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
"Нет, Иран не в состоянии войны с Соединенными Штатами. Как и в случае израильской агрессии на территории Ирана, имеет место другая агрессия. На этот раз - со стороны Соединенных Штатов, которые нарушили все международное право, все договоренности, которые регулируют отношения между странами", - сказал посол в эфире радиостанции RTL.
По его словам, США, будучи гарантом мира в рамках Совета безопасности ООН, не могли позволить себе нападать на страну, основываясь на утверждениях, которые не были подтверждены.
"Ответ иранцев (на атаки - ред.) основывается на праве на самооборону. В какой момент и в каком объеме это произойдет - это зависит от решения, которое сейчас изучается в Иране", - добавил он.
Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.