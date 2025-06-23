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Иран был близок к проведению ядерных испытаний, считает эксперт - РИА Новости, 23.06.2025
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10:05 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/iran-2024758464.html
Иран был близок к проведению ядерных испытаний, считает эксперт
Иран был близок к проведению ядерных испытаний, считает эксперт - РИА Новости, 23.06.2025
Иран был близок к проведению ядерных испытаний, считает эксперт
Иран был близок к проведению ядерных испытаний, но не к созданию боеприпаса, и это не значит, что он собирался это сделать, заявил профессор Института... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:05:00+03:00
2025-06-23T10:05:00+03:00
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РИМ, 23 июн - РИА Новости. Иран был близок к проведению ядерных испытаний, но не к созданию боеприпаса, и это не значит, что он собирался это сделать, заявил профессор Института международных исследований Миддлбери в Монтерее США Авнер Коэн. "Мнение большинства экспертов, включая тех, кто работает в разведке, заключается в том, что (верховный лидер Ирана - ред.) Хаменеи не отдавал приказа ускориться и обеспечить страну бомбой. Но еще - и я говорю это на основе анализа многих заявлений, прочитанных в иранских газетах - что-то действительно произошло в иранской ядерной программе: что ученые в последние месяцы приблизили ее к точке, позволяющей провести ядерное испытание или демонстрацию. Насколько близко? Я не знаю. Но вам важно понять: я не говорю, что они приблизились к тому, чтобы иметь бомбу. Они приблизились к тому, чтобы иметь возможность провести ядерное испытание: и опять же, это не значит, что они собирались это сделать", - заявил автор книг об израильской ядерной программе в интервью итальянской газете Repubblica. По словам Коэна, вопрос "экзистенциальной угрозы" Израилю со стороны Ирана относится к личным мнениям. Так, отметил эксперт, считают лидеры США и Израиля. "Я, как и другие эксперты и члены разведывательного сообщества, считаю, что нам следовало исчерпать все дипломатические усилия, прежде чем переходить к военным действиям. Нетаньяху так не считает: но следует сказать, что в этой истории премьер-министром движут и личные мотивы. Иран был его великим проектом на протяжении почти двух десятилетий, и с помощью этой атаки премьер-министр также стремится спасти свое лидерство, полностью перекроить свое политическое наследие", - заключил профессор. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Subject:
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в мире, иран, сша, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран был близок к проведению ядерных испытаний, считает эксперт

Профессор Коэн: Иран был близок к ядерным испытаниям, но не к созданию бомбы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 23 июн - РИА Новости. Иран был близок к проведению ядерных испытаний, но не к созданию боеприпаса, и это не значит, что он собирался это сделать, заявил профессор Института международных исследований Миддлбери в Монтерее США Авнер Коэн.
"Мнение большинства экспертов, включая тех, кто работает в разведке, заключается в том, что (верховный лидер Ирана - ред.) Хаменеи не отдавал приказа ускориться и обеспечить страну бомбой. Но еще - и я говорю это на основе анализа многих заявлений, прочитанных в иранских газетах - что-то действительно произошло в иранской ядерной программе: что ученые в последние месяцы приблизили ее к точке, позволяющей провести ядерное испытание или демонстрацию. Насколько близко? Я не знаю. Но вам важно понять: я не говорю, что они приблизились к тому, чтобы иметь бомбу. Они приблизились к тому, чтобы иметь возможность провести ядерное испытание: и опять же, это не значит, что они собирались это сделать", - заявил автор книг об израильской ядерной программе в интервью итальянской газете Repubblica.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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По словам Коэна, вопрос "экзистенциальной угрозы" Израилю со стороны Ирана относится к личным мнениям. Так, отметил эксперт, считают лидеры США и Израиля. "Я, как и другие эксперты и члены разведывательного сообщества, считаю, что нам следовало исчерпать все дипломатические усилия, прежде чем переходить к военным действиям. Нетаньяху так не считает: но следует сказать, что в этой истории премьер-министром движут и личные мотивы. Иран был его великим проектом на протяжении почти двух десятилетий, и с помощью этой атаки премьер-министр также стремится спасти свое лидерство, полностью перекроить свое политическое наследие", - заключил профессор.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Subject:
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В миреИранСШАИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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