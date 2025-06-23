Удары США по Ирану не имеют никаких законных оснований, заявил политолог
Политолог Буссо: удары США по Ирану не имеют законных оснований
© AP PhotoПоследствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля
© AP Photo
Последствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн - РИА Новости. Удары США по целям на территории Ирана не имеют никаких законных оснований, заявила РИА Новости политолог из Университета Росарио в Аргентине Анабелла Буссо.
"У США нет прямых политических, стратегических, военных или юридических оснований для начала удара (по Ирану - ред.)", - заявила она, подчеркнув, что действия Вашингтона нельзя квалифицировать как превентивную меру, так как Иран не представлял ему угрозы.
Также Буссо отметила, что действия нынешнего американского руководства по навязыванию своей воли силовыми средствами имеют прецеденты в истории этой страны.
"(Случившееся – ред.) подтверждает, что намерение достигать превосходства посредством применения силы для США не в новинку, поскольку этот же подход применялся в эпоху (президентов – ред.) Рональда Рейгана и Джорджа Буша младшего", - напомнила она.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.