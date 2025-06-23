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Удары США по Ирану не имеют никаких законных оснований, заявил политолог - РИА Новости, 23.06.2025
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02:07 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/iran-2024722551.html
Удары США по Ирану не имеют никаких законных оснований, заявил политолог
Удары США по Ирану не имеют никаких законных оснований, заявил политолог - РИА Новости, 23.06.2025
Удары США по Ирану не имеют никаких законных оснований, заявил политолог
Удары США по целям на территории Ирана не имеют никаких законных оснований, заявила РИА Новости политолог из Университета Росарио в Аргентине Анабелла Буссо. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T02:07:00+03:00
2025-06-23T02:07:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн - РИА Новости. Удары США по целям на территории Ирана не имеют никаких законных оснований, заявила РИА Новости политолог из Университета Росарио в Аргентине Анабелла Буссо. "У США нет прямых политических, стратегических, военных или юридических оснований для начала удара (по Ирану - ред.)", - заявила она, подчеркнув, что действия Вашингтона нельзя квалифицировать как превентивную меру, так как Иран не представлял ему угрозы. Также Буссо отметила, что действия нынешнего американского руководства по навязыванию своей воли силовыми средствами имеют прецеденты в истории этой страны. "(Случившееся – ред.) подтверждает, что намерение достигать превосходства посредством применения силы для США не в новинку, поскольку этот же подход применялся в эпоху (президентов – ред.) Рональда Рейгана и Джорджа Буша младшего", - напомнила она. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024581103.html
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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), рональд рейган, джордж буш (младший), дональд трамп, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Рональд Рейган, Джордж Буш (младший), Дональд Трамп, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Удары США по Ирану не имеют никаких законных оснований, заявил политолог

Политолог Буссо: удары США по Ирану не имеют законных оснований

© AP PhotoПоследствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля
Последствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo
Последствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн - РИА Новости. Удары США по целям на территории Ирана не имеют никаких законных оснований, заявила РИА Новости политолог из Университета Росарио в Аргентине Анабелла Буссо.
США нет прямых политических, стратегических, военных или юридических оснований для начала удара (по Ирану - ред.)", - заявила она, подчеркнув, что действия Вашингтона нельзя квалифицировать как превентивную меру, так как Иран не представлял ему угрозы.
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Также Буссо отметила, что действия нынешнего американского руководства по навязыванию своей воли силовыми средствами имеют прецеденты в истории этой страны.
"(Случившееся – ред.) подтверждает, что намерение достигать превосходства посредством применения силы для США не в новинку, поскольку этот же подход применялся в эпоху (президентов – ред.) Рональда Рейгана и Джорджа Буша младшего", - напомнила она.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
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По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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