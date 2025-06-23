https://ria.ru/20250623/iran-2024716945.html

МАГАТЭ тоже будет виновно в гибели гражданских в Иране, заявил постпред

МАГАТЭ тоже будет виновно в гибели гражданских в Иране, заявил постпред - РИА Новости, 23.06.2025

МАГАТЭ тоже будет виновно в гибели гражданских в Иране, заявил постпред

США наряду с Великобританией, Францией, Израилем и директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будут полностью виновны в гибели гражданских в Иране, заявил постпред... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T00:50:00+03:00

2025-06-23T00:50:00+03:00

2025-06-23T00:50:00+03:00

в мире

франция

иран

сша

рафаэль гросси

амир саид иравани

магатэ

оон

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ООН, 23 июн – РИА Новости. США наряду с Великобританией, Францией, Израилем и директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будут полностью виновны в гибели гражданских в Иране, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани. "Несомненно, Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Франция, три постоянных члена этого Совета, наряду с израильским режимом и генеральным директором МАГАТЭ, будут нести полную ответственность за гибель ни в чем не повинных гражданских лиц в Иране, особенно женщин и детей, и за разрушение жизненно важной гражданской инфраструктуры", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20250613/grossi-2022699596.html

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иран

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, иран, сша, рафаэль гросси, амир саид иравани, магатэ, оон