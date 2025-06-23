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МАГАТЭ тоже будет виновно в гибели гражданских в Иране, заявил постпред - РИА Новости, 23.06.2025
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00:50 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/iran-2024716945.html
МАГАТЭ тоже будет виновно в гибели гражданских в Иране, заявил постпред
МАГАТЭ тоже будет виновно в гибели гражданских в Иране, заявил постпред - РИА Новости, 23.06.2025
МАГАТЭ тоже будет виновно в гибели гражданских в Иране, заявил постпред
США наряду с Великобританией, Францией, Израилем и директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будут полностью виновны в гибели гражданских в Иране, заявил постпред... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T00:50:00+03:00
2025-06-23T00:50:00+03:00
в мире
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ООН, 23 июн – РИА Новости. США наряду с Великобританией, Францией, Израилем и директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будут полностью виновны в гибели гражданских в Иране, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани. "Несомненно, Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Франция, три постоянных члена этого Совета, наряду с израильским режимом и генеральным директором МАГАТЭ, будут нести полную ответственность за гибель ни в чем не повинных гражданских лиц в Иране, особенно женщин и детей, и за разрушение жизненно важной гражданской инфраструктуры", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
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в мире, франция, иран, сша, рафаэль гросси, амир саид иравани, магатэ, оон
В мире, Франция, Иран, США, Рафаэль Гросси, Амир Саид Иравани, МАГАТЭ, ООН
МАГАТЭ тоже будет виновно в гибели гражданских в Иране, заявил постпред

Постпред Иравани: Запад и МАГАТЭ будут виновны в гибели гражданских в Иране

© Фото : соцсетиПожар в Бушере, Иран
Пожар в Бушере, Иран - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : соцсети
Пожар в Бушере, Иран. Архивное фото
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ООН, 23 июн – РИА Новости. США наряду с Великобританией, Францией, Израилем и директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будут полностью виновны в гибели гражданских в Иране, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани.
"Несомненно, Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Франция, три постоянных члена этого Совета, наряду с израильским режимом и генеральным директором МАГАТЭ, будут нести полную ответственность за гибель ни в чем не повинных гражданских лиц в Иране, особенно женщин и детей, и за разрушение жизненно важной гражданской инфраструктуры", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Гросси выступит на заседании Совбеза ООН после ударов Израиля по Ирану
13 июня, 19:35
 
В миреФранцияИранСШАРафаэль ГроссиАмир Саид ИраваниМАГАТЭООН
 
 
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