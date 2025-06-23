https://ria.ru/20250623/iran-2024716945.html
МАГАТЭ тоже будет виновно в гибели гражданских в Иране, заявил постпред
МАГАТЭ тоже будет виновно в гибели гражданских в Иране, заявил постпред - РИА Новости, 23.06.2025
МАГАТЭ тоже будет виновно в гибели гражданских в Иране, заявил постпред
США наряду с Великобританией, Францией, Израилем и директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будут полностью виновны в гибели гражданских в Иране, заявил постпред... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T00:50:00+03:00
2025-06-23T00:50:00+03:00
2025-06-23T00:50:00+03:00
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ООН, 23 июн – РИА Новости. США наряду с Великобританией, Францией, Израилем и директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будут полностью виновны в гибели гражданских в Иране, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани. "Несомненно, Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Франция, три постоянных члена этого Совета, наряду с израильским режимом и генеральным директором МАГАТЭ, будут нести полную ответственность за гибель ни в чем не повинных гражданских лиц в Иране, особенно женщин и детей, и за разрушение жизненно важной гражданской инфраструктуры", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250613/grossi-2022699596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, иран, сша, рафаэль гросси, амир саид иравани, магатэ, оон
В мире, Франция, Иран, США, Рафаэль Гросси, Амир Саид Иравани, МАГАТЭ, ООН
МАГАТЭ тоже будет виновно в гибели гражданских в Иране, заявил постпред
Постпред Иравани: Запад и МАГАТЭ будут виновны в гибели гражданских в Иране