https://ria.ru/20250623/iran-2024702739.html

Низы не хотят, верхам наплевать: мир обречен на войну

Низы не хотят, верхам наплевать: мир обречен на войну - РИА Новости, 23.06.2025

Низы не хотят, верхам наплевать: мир обречен на войну

Исторический — без преувеличения — удар американских ВВС по ядерным объектам Ирана произвел сильное впечатление на общественность. Чтобы крупнейшая ядерная... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:00:00+03:00

2025-06-23T08:00:00+03:00

2025-06-23T08:46:00+03:00

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Исторический — без преувеличения — удар американских ВВС по ядерным объектам Ирана произвел сильное впечатление на общественность. Чтобы крупнейшая ядерная держава без объявления войны и в самый разгар переговоров бомбила ядерные объекты суверенной страны — такого в истории просто не было.Понятна радость выгодоприобретателей: премьер-министр Израиля рассыпался в комплиментах и благодарностях Дональду Трампу. На радостях он даже забыл, как американский президент выматерил его несколько лет назад в прямом эфире. Еще бы: Нетаньяху наконец-то удалось втянуть Штаты в свою войну — вопреки всем планам американского президента.Сгруппировался на низком старте Реза Пехлеви, сын последнего иранского шаха, проживающий в США. Он зовет иранцев к восстанию, одобряет американские бомбежки, призывает Хаменеи уйти.Со своими канистрами наперевес бегут к разгорающемуся костерку мировой войны европейские Трус, Балбес и Бывалый — Мерц, Стармер и Макрон. Конечно, они считают, что все было правильно: иранцы "сами виноваты", но теперь им ни в коем случае нельзя отвечать ударом на удар, а то европейцы назовут это эскалацией и призовут Трампа вдарить еще.Интересно, конечно, было бы узнать, что думает о бомбежке ядерных объектов премьер-министр Японии — страны, пережившей в 1945 году незабываемый визит ядерных американцев — "Толстяка" и "Малыша". Но Сигэру Исиба лишь выразил озабоченность и поспешил убежать от донимавших его журналистов.В целом руководители стран Запада полагают, что это была хорошая, годная бомбежка, Тегеран не имеет права на нее отвечать, а если ответит, американцы должны бомбить его дальше.Однако народные массы на Западе имеют по этому поводу совсем другое мнение: 60 процентов населения США против того, чтобы ввязываться в ближневосточную бойню, и только 16 процентов — за.Американцы уже выходят на улицы, они протестуют против решения Трампа ударить по Ирану. Так что если президент рассчитывал на религиозный глубинный народ, испытывающий мистическую любовь к Израилю, то он сильно просчитался. Американцы логично полагают, что эскалация мировой войны выгодна лишь элитам, а сами ввязываться в ядерную бойню категорически не хотят.Демократическая партия несет Трампа по кочкам за его решение — и это можно было бы списать на партийную борьбу. Но и среди республиканцев многие не понимают, зачем надо было идти на поводу у Нетаньяху. И среди ядерного электората Трампа, и среди его команды тоже есть противники эскалации.В общем, и так расколотая американская нация раскололась еще больше. А избиратели Трампа с тоской видят, что он нарушил самое главное обещание, которое он им давал: не втаскивать страну в бессмысленные, изматывающие, дорогие и обреченные на позорный провал войны за рубежом.В европейских странах — вопреки агрессивным заявлениям лидеров — улица тоже шумит против войны в Иране. Левые, пацифисты и мусульмане собираются на антивоенные митинги, Гаага, где запланирован саммит НАТО, уже переполнена протестующими. Все очень хорошо понимают, что возмездие в той или иной форме придет и расплачиваться за извивы высокой политики простые люди будут своими жизнями.На Ближнем Востоке и в монархиях Залива ситуацию воспринимают прямо противоположным образом. Руководители стран делают все, чтобы смягчить риторику и деэскалировать ситуацию, а вот улица негодует — люди требуют "жахнуть" и "бахнуть".Лидеры стран один за другим заявляют о своей более или менее глубокой озабоченности. А простые люди задаются вопросом: на каком основании Вашингтон и Тель-Авив присвоили себе право безнаказанно убивать людей и разрушать города суверенной страны?Это именно та ситуация, когда весь мир могла бы спасти четкая и ясная позиция ООН. Однако генсек ООН лишь выразил "глубокую обеспокоенность". Россия, Китай и Пакистан подготовили проект резолюции в Совбезе ООН с решительным осуждением ударов США по Ирану, однако вчера выяснилось, что резолюцию эту пока рассматривать не станут.Риски полномасштабрной войны на Ближнем Востоке огромны. Однако Вашингтон и Тель-Авив загипнотизированы выгодами, которые для них перекрывают все риски. Если им удастся победить и поставить в Иране своих марионеток, то Израиль будет доминировать в регионе, а американцы сделают еще один шаг к блокаде Китая, перекрыв ему торговые пути в этом важном регионе.С разрушенного Ирана можно будет снять санкции, и тогда на рынок хлынет иранская нефть, что моментально обрушит цены и создаст новые проблемы России. Закроется также и наш транспортный торговый коридор "Север — Юг".Распадется сеть отношений между Ираном, Китаем, Россией, которая была важнейшим фактором стабильности во всей Евразии. Страны, которые Вашингтон назначил своими стратегическими противниками, лишатся важного союзника.Ради этих выгод западные деятели и примкнувший к ним Нетаньяху без всяких моральных колебаний подставляют под удар своих собственных граждан. Нет, граждане не хотят становиться пушечным мясом, но кто же их будет спрашивать? Низы против войны, но верхам на них плевать.Как там говорили накануне Первой мировой? Войны никто не хотел, война была неизбежна.

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

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в мире, иран, израиль, сша