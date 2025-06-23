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Путин и премьер Ирака высказали озабоченность рисками для энергорынков
Путин и премьер Ирака высказали озабоченность рисками для энергорынков - РИА Новости, 23.06.2025
Путин и премьер Ирака высказали озабоченность рисками для энергорынков
Президент РФ Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани в связи с Ближним Востоком высказали озабоченность рисками для энергорынков, акцентировав... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:52:00+03:00
2025-06-23T12:52:00+03:00
2025-06-23T13:06:00+03:00
ирак
владимир путин
опек
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани в связи с Ближним Востоком высказали озабоченность рисками для энергорынков, акцентировав важность контактов в "ОПЕК+", сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин и Мухаммед Судани также высказали озабоченность возникающими рисками для мировых энергетических рынков и акцентировали важность продолжения активного взаимодействия в рамках "ОПЕК+". Затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-иракских связей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
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ирак, владимир путин, опек, ближний восток, россия, в мире
Ирак, Владимир Путин, ОПЕК, Ближний Восток, Россия, В мире