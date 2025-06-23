https://ria.ru/20250623/irak-2024814410.html

Путин и премьер Ирака высказали озабоченность рисками для энергорынков

Путин и премьер Ирака высказали озабоченность рисками для энергорынков - РИА Новости, 23.06.2025

Путин и премьер Ирака высказали озабоченность рисками для энергорынков

Президент РФ Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани в связи с Ближним Востоком высказали озабоченность рисками для энергорынков, акцентировав... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:52:00+03:00

2025-06-23T12:52:00+03:00

2025-06-23T13:06:00+03:00

ирак

владимир путин

опек

ближний восток

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани в связи с Ближним Востоком высказали озабоченность рисками для энергорынков, акцентировав важность контактов в "ОПЕК+", сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин и Мухаммед Судани также высказали озабоченность возникающими рисками для мировых энергетических рынков и акцентировали важность продолжения активного взаимодействия в рамках "ОПЕК+". Затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-иракских связей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

ирак

ближний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирак, владимир путин, опек, ближний восток, россия, в мире