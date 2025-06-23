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Эксперт: Латинская Америка может предложить инвесторам выгодные проекты - РИА Новости, 23.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:05 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/investory-2024837587.html
Эксперт: Латинская Америка может предложить инвесторам выгодные проекты
Эксперт: Латинская Америка может предложить инвесторам выгодные проекты - РИА Новости, 23.06.2025
Эксперт: Латинская Америка может предложить инвесторам выгодные проекты
Страны Латинской Америки способны предложить российским инвесторам разнообразные проекты для сотрудничества в разных сферах, таким мнением с РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:05:00+03:00
2025-06-23T14:05:00+03:00
пмэф-2025
экономика
латинская америка
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Страны Латинской Америки способны предложить российским инвесторам разнообразные проекты для сотрудничества в разных сферах, таким мнением с РИА Новости поделилась генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова на полях ПМЭФ. По мнению эксперта, российскому бизнесу не стоит бояться больших расстояний до Латинской Америки и следует обратить внимание на ряд сфер для сотрудничества. Собеседница агентства указала, что латиноамериканские партнеры способны предложить России не только сельскохозяйственные товары, но и высокотехнологичную продукцию и привлекательные предложения в сфере туризма. "В Латинской Америке есть не только кофе, какао, бананы. Там мы можем найти и высокие технологии", - сказала Машкова. Эксперт отметила успехи Чили в робототехнике и авиастроении. Также она указала на перспективы кубинской отрасли медицинского туризма. "На Кубе действительно очень сильная система медицинского обслуживания, которая позволяет иностранцам получать эффективное лечение от многих опасных заболеваний", - сказала Машкова. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/predlozhenie-2024517527.html
https://ria.ru/20250617/ssha-2023371282.html
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экономика, латинская америка, россия, чили
ПМЭФ-2025, Экономика, Латинская Америка, Россия, Чили
Эксперт: Латинская Америка может предложить инвесторам выгодные проекты

Машкова: Латинская Америка может предложить инвесторам выгодные проекты

© РИА Новости / Нина ЗотинаТатьяна Машкова
Татьяна Машкова - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Страны Латинской Америки способны предложить российским инвесторам разнообразные проекты для сотрудничества в разных сферах, таким мнением с РИА Новости поделилась генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова на полях ПМЭФ.
По мнению эксперта, российскому бизнесу не стоит бояться больших расстояний до Латинской Америки и следует обратить внимание на ряд сфер для сотрудничества.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Венесуэла готовит для России экспортное предложение
21 июня, 16:32
Собеседница агентства указала, что латиноамериканские партнеры способны предложить России не только сельскохозяйственные товары, но и высокотехнологичную продукцию и привлекательные предложения в сфере туризма.
"В Латинской Америке есть не только кофе, какао, бананы. Там мы можем найти и высокие технологии", - сказала Машкова.
Эксперт отметила успехи Чили в робототехнике и авиастроении. Также она указала на перспективы кубинской отрасли медицинского туризма.
"На Кубе действительно очень сильная система медицинского обслуживания, которая позволяет иностранцам получать эффективное лечение от многих опасных заболеваний", - сказала Машкова.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Уличный щит - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ
17 июня, 17:05
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаЛатинская АмерикаРоссияЧили
 
 
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