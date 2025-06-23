https://ria.ru/20250623/investory-2024837587.html

Эксперт: Латинская Америка может предложить инвесторам выгодные проекты

Эксперт: Латинская Америка может предложить инвесторам выгодные проекты - РИА Новости, 23.06.2025

Эксперт: Латинская Америка может предложить инвесторам выгодные проекты

Страны Латинской Америки способны предложить российским инвесторам разнообразные проекты для сотрудничества в разных сферах, таким мнением с РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:05:00+03:00

2025-06-23T14:05:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Страны Латинской Америки способны предложить российским инвесторам разнообразные проекты для сотрудничества в разных сферах, таким мнением с РИА Новости поделилась генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова на полях ПМЭФ. По мнению эксперта, российскому бизнесу не стоит бояться больших расстояний до Латинской Америки и следует обратить внимание на ряд сфер для сотрудничества. Собеседница агентства указала, что латиноамериканские партнеры способны предложить России не только сельскохозяйственные товары, но и высокотехнологичную продукцию и привлекательные предложения в сфере туризма. "В Латинской Америке есть не только кофе, какао, бананы. Там мы можем найти и высокие технологии", - сказала Машкова. Эксперт отметила успехи Чили в робототехнике и авиастроении. Также она указала на перспективы кубинской отрасли медицинского туризма. "На Кубе действительно очень сильная система медицинского обслуживания, которая позволяет иностранцам получать эффективное лечение от многих опасных заболеваний", - сказала Машкова. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/predlozhenie-2024517527.html

https://ria.ru/20250617/ssha-2023371282.html

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экономика, латинская америка, россия, чили