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Асланбек Начоев: рынок готовится к развороту в сторону инвестиций

Асланбек Начоев: рынок готовится к развороту в сторону инвестиций - РИА Новости, 23.06.2025

Асланбек Начоев: рынок готовится к развороту в сторону инвестиций

Понизив ставку на недавнем заседании, Банк России дал инвесторам намек на возможную смену глобального тренда на финансовом рынке. Когда вернется аппетит к... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:30:00+03:00

2025-06-23T13:30:00+03:00

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Понизив ставку на недавнем заседании, Банк России дал инвесторам намек на возможную смену глобального тренда на финансовом рынке. Когда вернется аппетит к инвестициям и какие инвестиционные стратегии выбрать – своим видением текущей ситуации поделился в интервью РИА Новости в ходе ПМЭФ-2025 начальник управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Асланбек Начоев.– Рынок находится в ожидании поворота от сберегательной модели к инвестиционной. Какие факторы могут дать сигнал, что пора диверсифицировать портфель инвестиционными продуктами?– Пока инвесторы ждут более четкого понимания устойчивости данной тенденции, им нужен какой-то позитив в оценках компаний, уверенность в будущих денежных потоках. Сейчас на российском рынке порядка 20 эмитентов готовы выходить на IPO, но все ждут приемлемой стоимости капитала, ждут, когда инвесторы поверят в их идеи и проекты. Но в целом позитив налицо. И сейчас участники рынка будут следить не только за инфляцией, но и за динамикой промышленного производства. Наш рынок имеет хорошие зоны роста: например, фармакология. Эта отрасль входит в топ-5 по капитализации в Европе. У нас в категорию фармы входят пока достаточно разного направления компании: от сервисов "Мать и дитя" до исследований компании "Промомед". Учитывая глобальный опыт, кажется, что список может быть расширен и время российской большой фармы еще впереди.– Как меняется рынок, какие тенденции укрепляются и какие предпочтения у крупных частных инвесторов?– Первый ключевой тренд – фонды денежного рынка, в которые за последние время пришелся основной приток инвестиционных денег. Второй большой тренд – облигации. На этот рынок пришло очень много эмитентов, которые использовали его как альтернативу банковскому кредитованию. И большое количество среднесрочных инвесторов предпочли уже с первого квартала входить в облигации с хорошим кредитным качеством, чтобы зафиксировать достаточно высокую ставку доходности не на короткий срок, как в депозитах, а на более длительный — два года и дольше. Ну и еще один важный тренд — это активное укрепление рубля, которое в среднесрочной перспективе может смениться обратным движением.– В этой связи насколько актуально сегодня для инвесторов хеджирование валютных рисков? Растет ли интерес к юаневым продуктам?– Конечно, хеджирование остается актуальным, и самое важное, что на рынке сейчас достаточно много инструментов для такого хеджирования – от золота до замещающих облигаций, в которые вы входите по курсу близкому к курсу ЦБ. Переоценки налоговой нет, и, если вы покупаете замещенные ОФЗ, к примеру, валютная доходность там 6% и выше, что дает премию к глобальному рынку. Плюс к этому, у вас есть возможность зафиксировать крепкий рубль на фоне среднесрочных ожиданий его возможного снижения.Что касается юаневых инструментов, то на этом рынке ликвидность объективно повысилась. Очень востребован кэрри-трейд в юанях (стратегия получения прибыли за счет разницы процентных ставок по валютам). Это игра для искушенных инвесторов: вы занимаете в юане примерно под 5% и покупаете тот же самый денежный фонд, который дает вам условные 20% годовых. Да, вы несете краткосрочный валютный риск, но его тоже можно захеджировать и даже с учетом этого вы получаете премию в районе до 3%. Но это сложные конструкции для тех, "кто любит погорячее". В целом же мы видим базовый тренд роста интереса к юаню и восприятию его, как альтернативы в рамках валютной диверсификации. Можно констатировать, что на российском валютном рынке произошло серьезное изменение паттерна: потребность в валютной диверсификации осталась, но приняла совершенно другие формы – такой оголтелой спекуляции, как раньше, уже нет. Ставка в рублях настолько хорошая, что отбивает все. Особенно если вы успели продать доллар, когда он стоил выше 100 рублей. И другая история в том, что рынок трансформируется. В новых условиях клиенты уверенно склоняются к рублю. Это для них уже основной инструмент, через который они смотрят на рынок, на свои активы. Это новая реальность.– Какие самые актуальные инвестиционные стратегии, какие акции считаете перспективными или недооцененными?– С точки зрения недооцененности можно посмотреть на те отрасли, которые были под давлением в силу макроэкономики – строительство, угольная отрасль, металлургия. Их подъем – это вопрос снижения инфляционных ожиданий. Сейчас эти ожидания разнонаправленные, и мы будем ждать новых сигналов от регулятора. Также остается интересным сектор так называемой "новой экономики". Вновь обращаю внимание на фармацевтику, где активно идет импортозамещение. Из других отраслей по-прежнему интересны те, которые быстрее других могут переносить инфляцию на конечного потребителя. Это ритейл и смежные сектора, которые находятся на стыке торговли и финансов, включая финансовых и ИТ-гигантов. В целом, можно резюмировать что российский фондовый рынок все еще находится под давлением и ждет более четких сигналов, что инфляционный цикл заканчивается.– Расскажите про интересные облигационные стратегии.– В экономике сейчас очень большой навес депозитов. Ожидая большого поворота, грамотные долгосрочные инвесторы уже с первого квартала "подбирали" высокую доходность, сопоставимую со ставкой по вкладу, покупая облигации надежных эмитентов. Эти ценные бумаги дают возможность долгосрочных вложений и в дополнение имеют высокую вероятность положительной ценовой динамики в случае реализации среднесрочного прогноза по снижению ставки регулятором. Суммарно это сулит очень хороший доход, поэтому, по нашим оценкам, тренд на активные вложения в облигации еще только начинается. При этом биржа анонсирует дальнейшие размещения облигаций, которые для активных эмитентов являются прекрасной возможностью привлечения частного капитала и альтернативой банковских кредитов. В том числе, размещения будут проходить и в иностранных валютах, потому что есть у нас экспортеры, которые готовы занимать в валюте. И еще более интересными будут различные гибридные формы, когда, например, купон облигации привязан к динамике котировок акций компании. Такой выпуск на рынке уже есть, и он очень интересен инвесторам.– Поговорим про альтернативные инвестиции: какие из них могут быть интересны и какой доход могут принести?– Альтернативные инвестиции потому и альтернативные, что динамика этих инструментов не коррелируют с рынком настолько, насколько все остальные стандартные инструменты. Недвижимость, золото, почему они вообще востребованы? Потому что у них своя "физика". И ряд инвесторов заинтересованы в том, что какая-то часть их доходов и активов не коррелировала с общей системой координат. Золото бьет исторические рекорды и продолжает быть востребованным. Есть опасения, что мы можем увидеть коррекцию, но долгосрочный тренд на рост останется. Золото сегодня вырвалось вперед, поэтому несколько больший интерес могут представлять его "младшие братья", такие, как серебро и палладий. В целом же, как мы видим по нашим клиентам, спрос на золото остается достаточно существенным.

https://ria.ru/20250623/yuliyabezmenova-2024527777.html

https://ria.ru/20250616/zoloto-2021382478.html

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экономика, европа, втб (банк), инвестиции, финансы, интервью