Госдеп порекомендовал американцам быть осторожными за рубежом
Госдеп рекомендовал американцам проявлять осторожность после ударов по Ирану
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Госдеп порекомендовал американским гражданам после нанесенных ударов по Ирану проявлять повышенную осторожность за границей из-за вероятности демонстраций против них.
"Существует вероятность демонстраций против граждан и интересов США за рубежом. Государственный департамент рекомендует гражданам США по всему миру проявлять повышенную осторожность," – говорится в заявлении.
Также госдеп сообщил, что конфликт между Израилем и Ираном стал причиной перебоев в движении и периодического закрытия воздушного пространства над Ближним Востоком. Поэтому американцам настоятельно рекомендуется внимательно изучить все советы по путешествиям и последние предупреждения о мерах безопасности перед планированием поездок.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.