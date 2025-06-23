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Мерц прокомментировал удары Израиля и США по Ирану

Мерц прокомментировал удары Израиля и США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025

Мерц прокомментировал удары Израиля и США по Ирану

У Германии нет причин подвергать критике ракетные удары по иранским ядерным объектам, совершенные Израилем и США, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц в ходе... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:19:00+03:00

2025-06-23T17:19:00+03:00

2025-06-23T17:19:00+03:00

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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. У Германии нет причин подвергать критике ракетные удары по иранским ядерным объектам, совершенные Израилем и США, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц в ходе своей речи на конференции, посвященной германской промышленности. "Для нас и лично для меня нет причин критиковать то, что Израиль начал неделю назад. И также нет причин критиковать то, что сделали США в прошлые выходные. Да, это не без риска, но оставить всё как есть — тоже не было вариантом", - сказал он. Его речь транслировалась на сайте Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Также Мерц связал атаки на Иран с конфликтом на Украине и заявил, что Киев, якобы, защищает не только свою территорию, "но и нашу свободу, суверенность, независимость, демократию и открытое общество". Примечательно, что ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль назвал атаку США по Ирану маловероятной, а после констатировал, что американские удары по иранским ядерным объектам "к сожалению" состоялись. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

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https://ria.ru/20250620/erdogan--2024211719.html

https://ria.ru/20250613/izrail-2022620749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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