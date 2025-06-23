https://ria.ru/20250623/gensek-2024907058.html

Генсек НАТО призвал увеличить расходы на оборону, пугая Россией

Генсек НАТО призвал увеличить расходы на оборону, пугая Россией - РИА Новости, 23.06.2025

Генсек НАТО призвал увеличить расходы на оборону, пугая Россией

Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены альянса увеличивать расходы на оборону, пугая их якобы возможностью России "атаковать страны блока через 3-7 лет". РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:49:00+03:00

2025-06-23T17:49:00+03:00

2025-06-23T17:49:00+03:00

россия

марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены альянса увеличивать расходы на оборону, пугая их якобы возможностью России "атаковать страны блока через 3-7 лет". Россия ранее неоднократно опровергала подобные бездоказательные утверждения. "Сейчас Россия знает, что любая атака вызовет смертоносный ответ, однако через 3,5,7 лет она может успешно атаковать, если мы не будем увеличивать расходы на оборону", - заявил он на пресс-конференции накануне начала в Гааге саммита стран Североатлантического блока. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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россия, марк рютте, нато, гаага