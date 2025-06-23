СМИ сообщили о масштабном нападении во Франции
Во Франции 145 посетителей музыкального фестиваля укололи шприцами
© Getty Images / Kiran RidleyДевушки танцуют во время фестиваля Fete De La Musique на улице в Париже, Франция. 21 июня 2025 года
© Getty Images / Kiran Ridley
Девушки танцуют во время фестиваля Fete De La Musique на улице в Париже, Франция. 21 июня 2025 года
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Во Франции злоумышленники укололи шприцами 145 человек во время ежегодного уличного музыкального фестиваля Fete de la Musique, передает The Guardian.
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"Французская полиция задержала 12 подозреваемых после сообщений 145 человек о том, что их укололи во время прошедшего на выходных ежегодного музыкального фестиваля", — говорится в публикации.
В материале указали, что в социальных сетях накануне празднований появились сообщения о возможных нападениях на женщин с применением шприцов.
В Министерстве внутренних дел Франции не сообщили, были ли в этих медицинских инструментах какие-либо опасные вещества, но некоторых жертв доставили в больницу, чтобы провести токсикологический анализ.
Французский музыкальный фестиваль Fete de la Musique (с французского — "Праздник музыки") ежегодно проходит 21 июня. Автор статьи указала, что на улицы Франции в честь этого дня вышли миллионы людей.
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