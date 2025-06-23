https://ria.ru/20250623/frantsiya-2024892222.html

СМИ сообщили о масштабном нападении во Франции

СМИ сообщили о масштабном нападении во Франции - РИА Новости, 23.06.2025

СМИ сообщили о масштабном нападении во Франции

Во Франции злоумышленники укололи шприцами 145 человек во время ежегодного уличного музыкального фестиваля Fete de la Musique, передает The Guardian. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:16:00+03:00

2025-06-23T17:16:00+03:00

2025-06-23T22:26:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Во Франции злоумышленники укололи шприцами 145 человек во время ежегодного уличного музыкального фестиваля Fete de la Musique, передает The Guardian."Французская полиция задержала 12 подозреваемых после сообщений 145 человек о том, что их укололи во время прошедшего на выходных ежегодного музыкального фестиваля", — говорится в публикации.В материале указали, что в социальных сетях накануне празднований появились сообщения о возможных нападениях на женщин с применением шприцов.В Министерстве внутренних дел Франции не сообщили, были ли в этих медицинских инструментах какие-либо опасные вещества, но некоторых жертв доставили в больницу, чтобы провести токсикологический анализ.Французский музыкальный фестиваль Fete de la Musique (с французского — "Праздник музыки") ежегодно проходит 21 июня. Автор статьи указала, что на улицы Франции в честь этого дня вышли миллионы людей.

https://ria.ru/20250619/bayru-2023952288.html

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в мире, франция, происшествия