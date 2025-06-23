https://ria.ru/20250623/evrosoyuz-2024716044.html

Главы МИД ЕС обсудят удары США по Ирану

Главы МИД ЕС обсудят удары США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025

Главы МИД ЕС обсудят удары США по Ирану

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза на встрече в понедельник в Брюсселе обсудят удары США по атомным объектам Ирана, а также Украину, Китай и новые... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T00:44:00+03:00

2025-06-23T00:44:00+03:00

2025-06-23T00:44:00+03:00

в мире

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза на встрече в понедельник в Брюсселе обсудят удары США по атомным объектам Ирана, а также Украину, Китай и новые санкции против России. Как сообщила в воскресенье глава евродипломатии Кая Каллас, главы МИД коснутся последнего обострения вокруг Ирана. При этом она обозначила и тональность такой дискуссии, указав, что "Ирану нельзя позволить разработать ядерное оружие, поскольку это будет представлять угрозу международной безопасности". США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Как ранее сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, одной из главных тем в министерской повестке должна была традиционно стать Украина и антироссийские меры. Для обсуждения в Брюссель лично приедет украинский министр Андрей Сибига, который расскажет европейским чиновникам о ситуации на Украине и основных потребностях Киева в оружии и боеприпасах. В то же время Каллас хочет в очередной раз отчитаться о реализации собственной инициативы по обеспечению Украины европейскими боеприпасами и по углублению сотрудничества стран ЕС с Украиной в оборонной сфере. Министры будут обсуждать и готовящийся в Брюсселе 18-й пакет санкций против России, с которым ранее выступила Еврокомиссия и который должен включить, в частности, меры против газопроводов "Северный поток". Однако его сначала должны утвердить на техническом уровне постпреды стран Евросоюза, которые продолжат обсуждение этих санкций на своем заседании в понедельник вечером. Кроме того, могут быть расширены антироссийские санкции за якобы "вмешательство во внутренние дела" стран ЕС. При обсуждении отношений ЕС с Китаем министры хотят сконцентрироваться на "действиях Пекина, которые влияют на безопасность ЕС". Как пояснил европейский высокопоставленный источник, на повестке, в частности, сотрудничество Китая с Москвой, а также "гибридная деятельность Китая". По ситуации на Ближнем Востоке главы МИД Евросоюза, как ожидается, не ограничатся Ираном, но обсудят и ситуацию в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Одной из тем обсуждения станет "соблюдение Тель-Авивом статьи 2 соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем". Кроме того, в повестке – Грузия, предстоящая Генассамблея ООН, Сирия и расширение списков санкций ЕС за якобы нарушения прав человека в мире. Встреча европейских министров иностранных дел стартует в Брюсселе в 9.30 по местному времени (10.30 мск), и завершится пресс-конференцией Каи Каллас примерно в 16.30 (17.30 мск). В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250623/iran-2024715335.html

https://ria.ru/20250622/utechka-2024607364.html

https://ria.ru/20250622/kallas-2024666358.html

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Дарья Буймова

в мире, брюссель, иран, украина, кайя каллас, дональд трамп, андрей сибига, евросоюз, еврокомиссия, генеральная ассамблея оон, северный поток