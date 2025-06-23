https://ria.ru/20250623/es-2024931315.html

В ЕС не пришли к согласию по санкциям против грузинских политиков

В ЕС не пришли к согласию по санкциям против грузинских политиков - РИА Новости, 23.06.2025

В ЕС не пришли к согласию по санкциям против грузинских политиков

Главы МИД стран Евросоюза не пришли к согласию по поводу мер в отношении тех политиков в Грузии, кто якобы нарушает права человека, страны-члены еще вернутся к... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:41:00+03:00

2025-06-23T18:41:00+03:00

2025-06-23T18:41:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не пришли к согласию по поводу мер в отношении тех политиков в Грузии, кто якобы нарушает права человека, страны-члены еще вернутся к этому вопросу, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Ранее Каллас обещала предложить главам МИД стран ЕС на заседании в понедельник санкции против политиков Грузии, якобы причастных к нарушению прав человека. "Мы обсудили это сегодня, и мы вернемся к этому вопросу в июле. Сейчас мы не пришли к согласию", - сказала она на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

https://ria.ru/20250623/vengriya-2024836985.html

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в мире, грузия, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия