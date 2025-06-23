https://ria.ru/20250623/es-2024931315.html
В ЕС не пришли к согласию по санкциям против грузинских политиков
В ЕС не пришли к согласию по санкциям против грузинских политиков - РИА Новости, 23.06.2025
В ЕС не пришли к согласию по санкциям против грузинских политиков
Главы МИД стран Евросоюза не пришли к согласию по поводу мер в отношении тех политиков в Грузии, кто якобы нарушает права человека, страны-члены еще вернутся к... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:41:00+03:00
2025-06-23T18:41:00+03:00
2025-06-23T18:41:00+03:00
в мире
грузия
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не пришли к согласию по поводу мер в отношении тех политиков в Грузии, кто якобы нарушает права человека, страны-члены еще вернутся к этому вопросу, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Ранее Каллас обещала предложить главам МИД стран ЕС на заседании в понедельник санкции против политиков Грузии, якобы причастных к нарушению прав человека. "Мы обсудили это сегодня, и мы вернемся к этому вопросу в июле. Сейчас мы не пришли к согласию", - сказала она на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
https://ria.ru/20250623/vengriya-2024836985.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Грузия, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС не пришли к согласию по санкциям против грузинских политиков
Каллас: страны ЕС не пришли к согласию по санкциям против грузинских политиков