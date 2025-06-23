https://ria.ru/20250623/es-2024845401.html

Европа боится показать свою слабость России, пишет Politico

Европа боится показать свою слабость России, пишет Politico - РИА Новости, 23.06.2025

Европа боится показать свою слабость России, пишет Politico

Страны Европы не хотят публично обсуждать вопрос меньшего участия США в безопасности континента, чтобы не показывать свою слабость перед Россией, пишет издание... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:37:00+03:00

2025-06-23T14:37:00+03:00

2025-06-23T14:37:00+03:00

в мире

европа

сша

россия

дональд трамп

пит хегсет

нато

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_0:82:2000:1207_1920x0_80_0_0_3d104319e22f15bfb03efe97ad17babe.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны Европы не хотят публично обсуждать вопрос меньшего участия США в безопасности континента, чтобы не показывать свою слабость перед Россией, пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников. "Есть много причин, по которым (европейские - ред.) столицы не хотят рассматривать будущее с меньшим участием Америки в безопасности Европы. Даже разговоры об этом публично могут создать образ слабости перед (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным", - говорится в сообщении. Как пишет издание, во многих европейских столицах "неохотно затрагивают тему" того, что США могут оказаться для Европы ненадёжным союзником. При этом, согласно Politico, многие европейцы надеются, что президент США Дональд Трамп вернёт трансатлантические отношения "к привычной модели прошлых десятилетий". Как ранее сообщала газета Financial Times, европейские страны надеются, что на саммите НАТО в июне они с помощью обещаний об увеличении трат на оборону смогут убедить США не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил в регионе. Саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250623/paket-2024829530.html

европа

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, сша, россия, дональд трамп, пит хегсет, нато, politico, министерство обороны сша