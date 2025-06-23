Рейтинг@Mail.ru
Европа боится показать свою слабость России, пишет Politico - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/es-2024845401.html
Европа боится показать свою слабость России, пишет Politico
Европа боится показать свою слабость России, пишет Politico - РИА Новости, 23.06.2025
Европа боится показать свою слабость России, пишет Politico
Страны Европы не хотят публично обсуждать вопрос меньшего участия США в безопасности континента, чтобы не показывать свою слабость перед Россией, пишет издание... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:37:00+03:00
2025-06-23T14:37:00+03:00
в мире
европа
сша
россия
дональд трамп
пит хегсет
нато
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_0:82:2000:1207_1920x0_80_0_0_3d104319e22f15bfb03efe97ad17babe.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны Европы не хотят публично обсуждать вопрос меньшего участия США в безопасности континента, чтобы не показывать свою слабость перед Россией, пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников. "Есть много причин, по которым (европейские - ред.) столицы не хотят рассматривать будущее с меньшим участием Америки в безопасности Европы. Даже разговоры об этом публично могут создать образ слабости перед (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным", - говорится в сообщении. Как пишет издание, во многих европейских столицах "неохотно затрагивают тему" того, что США могут оказаться для Европы ненадёжным союзником. При этом, согласно Politico, многие европейцы надеются, что президент США Дональд Трамп вернёт трансатлантические отношения "к привычной модели прошлых десятилетий". Как ранее сообщала газета Financial Times, европейские страны надеются, что на саммите НАТО в июне они с помощью обещаний об увеличении трат на оборону смогут убедить США не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил в регионе. Саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250623/paket-2024829530.html
европа
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_142:0:1859:1288_1920x0_80_0_0_e69de0724e34ae2e3c3da56eb84e1534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, россия, дональд трамп, пит хегсет, нато, politico, министерство обороны сша
В мире, Европа, США, Россия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Politico, Министерство обороны США
Европа боится показать свою слабость России, пишет Politico

Politico: ЕС не хочет обсуждать меньшее участие США в безопасности континента

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны Европы не хотят публично обсуждать вопрос меньшего участия США в безопасности континента, чтобы не показывать свою слабость перед Россией, пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.
"Есть много причин, по которым (европейские - ред.) столицы не хотят рассматривать будущее с меньшим участием Америки в безопасности Европы. Даже разговоры об этом публично могут создать образ слабости перед (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, во многих европейских столицах "неохотно затрагивают тему" того, что США могут оказаться для Европы ненадёжным союзником. При этом, согласно Politico, многие европейцы надеются, что президент США Дональд Трамп вернёт трансатлантические отношения "к привычной модели прошлых десятилетий".
Как ранее сообщала газета Financial Times, европейские страны надеются, что на саммите НАТО в июне они с помощью обещаний об увеличении трат на оборону смогут убедить США не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил в регионе. Саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России
Вчера, 13:32
 
В миреЕвропаСШАРоссияДональд ТрампПит ХегсетНАТОPoliticoМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала