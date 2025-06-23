https://ria.ru/20250623/ekonomika-2024725671.html
Эксперт рассказал о балансе внешней торговли России и Китая
Эксперт рассказал о балансе внешней торговли России и Китая - РИА Новости, 23.06.2025
Эксперт рассказал о балансе внешней торговли России и Китая
Россия ведет сегодня более сбалансированную внешнюю торговлю, чем раньше, Китай занимает в ней до 40%, рассказал в интервью РИА Новости директор института Китая РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T02:44:00+03:00
2025-06-23T02:44:00+03:00
2025-06-23T02:44:00+03:00
экономика
китай
европа
россия
российская академия наук
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россия ведет сегодня более сбалансированную внешнюю торговлю, чем раньше, Китай занимает в ней до 40%, рассказал в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "Доля Китая в нашем товарообороте составляет 35-40%. До войны Европа занимала до 55% нашего товарооборота. Но разве мы тогда были сателлитом Европы? Сейчас мы даже в большей степени сбалансированы. Мы диверсифицируем и наш экспорт, и наш импорт, стараемся, чтобы наши отношения со странами АСЕАН, с Индией, государствами Ближнего Востока также росли", - сказал Бабаев.
https://ria.ru/20250525/torgovlya-2018935358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, европа, россия, российская академия наук
Экономика, Китай, Европа, Россия, Российская академия наук
Эксперт рассказал о балансе внешней торговли России и Китая
Бабаев: доля Китая в товарообороте России выросла до 40 процентов