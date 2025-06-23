https://ria.ru/20250623/ekonomika-2024725671.html

Эксперт рассказал о балансе внешней торговли России и Китая

Эксперт рассказал о балансе внешней торговли России и Китая - РИА Новости, 23.06.2025

Эксперт рассказал о балансе внешней торговли России и Китая

Россия ведет сегодня более сбалансированную внешнюю торговлю, чем раньше, Китай занимает в ней до 40%, рассказал в интервью РИА Новости директор института Китая РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T02:44:00+03:00

2025-06-23T02:44:00+03:00

2025-06-23T02:44:00+03:00

экономика

китай

европа

россия

российская академия наук

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россия ведет сегодня более сбалансированную внешнюю торговлю, чем раньше, Китай занимает в ней до 40%, рассказал в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "Доля Китая в нашем товарообороте составляет 35-40%. До войны Европа занимала до 55% нашего товарооборота. Но разве мы тогда были сателлитом Европы? Сейчас мы даже в большей степени сбалансированы. Мы диверсифицируем и наш экспорт, и наш импорт, стараемся, чтобы наши отношения со странами АСЕАН, с Индией, государствами Ближнего Востока также росли", - сказал Бабаев.

https://ria.ru/20250525/torgovlya-2018935358.html

китай

европа

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, европа, россия, российская академия наук