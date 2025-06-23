https://ria.ru/20250623/efimov-2024390904.html

Ефимов: скоринг помог подрядчикам реновации сэкономить 1,8 млрд рублей

Ефимов: скоринг помог подрядчикам реновации сэкономить 1,8 млрд рублей - РИА Новости, 23.06.2025

Ефимов: скоринг помог подрядчикам реновации сэкономить 1,8 млрд рублей

Процедура налогового скоринга помогла подрядчикам московской программы реновации сэкономить примерно 1,8 миллиарда рублей, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:08:00+03:00

2025-06-23T09:08:00+03:00

2025-06-23T09:08:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Процедура налогового скоринга помогла подрядчикам московской программы реновации сэкономить примерно 1,8 миллиарда рублей, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Чтобы поддержать строительные компании, мы сделали ряд послаблений для подрядчиков, участвующих в реализации программы реновации. Например, дали возможность компаниям, которые проходят публичный налоговый скоринг, не предоставлять банковские гарантии и получать от города аванс. В результате применения скоринга подрядчики сэкономили порядка 1,8 миллиарда рублей на расходах и получили авансы полностью или частично на сумму 52,6 миллиарда рублей", – приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы его слова.Ежемесячный скоринг компании проходят добровольно в налоговой инспекции. Эта процедура позволяет отследить финансовое состояние организации и ее благонадежность, отражает, насколько прозрачно она ведет бизнес, платит зарплаты и налоги. Как пояснил заммэра, если финансовая ситуация компании ухудшается или обнаруживаются проблемы с налогами, она снова должна предоставлять банковскую гарантию.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. За время реализации программы в Москве по ней возвели примерно 6 миллионов квадратных метров жилья, сообщил Ефимов на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/efimov-2023654813.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы