Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: скоринг помог подрядчикам реновации сэкономить 1,8 млрд рублей - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/efimov-2024390904.html
Ефимов: скоринг помог подрядчикам реновации сэкономить 1,8 млрд рублей
Ефимов: скоринг помог подрядчикам реновации сэкономить 1,8 млрд рублей - РИА Новости, 23.06.2025
Ефимов: скоринг помог подрядчикам реновации сэкономить 1,8 млрд рублей
Процедура налогового скоринга помогла подрядчикам московской программы реновации сэкономить примерно 1,8 миллиарда рублей, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:08:00+03:00
2025-06-23T09:08:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023919002_0:76:3000:1764_1920x0_80_0_0_576d55c706f293bb51832042d7ed391c.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Процедура налогового скоринга помогла подрядчикам московской программы реновации сэкономить примерно 1,8 миллиарда рублей, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Чтобы поддержать строительные компании, мы сделали ряд послаблений для подрядчиков, участвующих в реализации программы реновации. Например, дали возможность компаниям, которые проходят публичный налоговый скоринг, не предоставлять банковские гарантии и получать от города аванс. В результате применения скоринга подрядчики сэкономили порядка 1,8 миллиарда рублей на расходах и получили авансы полностью или частично на сумму 52,6 миллиарда рублей", – приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы его слова.Ежемесячный скоринг компании проходят добровольно в налоговой инспекции. Эта процедура позволяет отследить финансовое состояние организации и ее благонадежность, отражает, насколько прозрачно она ведет бизнес, платит зарплаты и налоги. Как пояснил заммэра, если финансовая ситуация компании ухудшается или обнаруживаются проблемы с налогами, она снова должна предоставлять банковскую гарантию.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. За время реализации программы в Москве по ней возвели примерно 6 миллионов квадратных метров жилья, сообщил Ефимов на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/efimov-2023654813.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023919002_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_2e6f73149a3118770593a523c9f4639c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: скоринг помог подрядчикам реновации сэкономить 1,8 млрд рублей

Ефимов: скоринг помог подрядчикам реновации в Москве сэкономить 1,8 млрд рублей

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Процедура налогового скоринга помогла подрядчикам московской программы реновации сэкономить примерно 1,8 миллиарда рублей, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Чтобы поддержать строительные компании, мы сделали ряд послаблений для подрядчиков, участвующих в реализации программы реновации. Например, дали возможность компаниям, которые проходят публичный налоговый скоринг, не предоставлять банковские гарантии и получать от города аванс. В результате применения скоринга подрядчики сэкономили порядка 1,8 миллиарда рублей на расходах и получили авансы полностью или частично на сумму 52,6 миллиарда рублей", – приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы его слова.
Ежемесячный скоринг компании проходят добровольно в налоговой инспекции. Эта процедура позволяет отследить финансовое состояние организации и ее благонадежность, отражает, насколько прозрачно она ведет бизнес, платит зарплаты и налоги. Как пояснил заммэра, если финансовая ситуация компании ухудшается или обнаруживаются проблемы с налогами, она снова должна предоставлять банковскую гарантию.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. За время реализации программы в Москве по ней возвели примерно 6 миллионов квадратных метров жилья, сообщил Ефимов на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ефимов: в 2025 году число оформленных градпланов участков выросло на 16%
20 июня, 12:27
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала