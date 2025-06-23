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Врио главы Суджанского района сложил полномочия - РИА Новости, 23.06.2025
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11:05 23.06.2025 (обновлено: 11:49 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/dmitryukov-2024777405.html
Врио главы Суджанского района сложил полномочия
Врио главы Суджанского района сложил полномочия - РИА Новости, 23.06.2025
Врио главы Суджанского района сложил полномочия
Врио главы Суджанского района Курской области Юрий Дмитрюков сложил свои полномочия, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, этот пост Дмитрюков... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:05:00+03:00
2025-06-23T11:49:00+03:00
политика
суджанский район
курская область
украина
александр хинштейн
алексей смирнов (политик)
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КУРСК, 23 июн - РИА Новости. Врио главы Суджанского района Курской области Юрий Дмитрюков сложил свои полномочия, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, этот пост Дмитрюков занимал с 13 декабря 2024 года. Ранее Хинштейн в ходе еженедельного оперативного заседания правительства Курской области заострил внимание на докладе центра управления регионом на жалобы жителей Суджанского района на длительные ответы на их запросы от администрации района. Хинштейн отмечал, что врио главы Суджанского района Курской области Юрий Дмитрюков "вряд ли сможет принять участие в конкурсе", поскольку одним из требований является наличие высшего образования. "У нас минувшую пятницу, 20 июня, врио главы Суджанского района Юрий Витальевич Дмитрюков принял решение о сложении с себя полномочий. Депутаты... рассмотрели вопрос этот, удовлетворили просьбу Юрия Витальевича", - заявил Хинштейн в ходе еженедельного оперативного заседания правительства Курской области. Он также добавил, что новым врио главы района станет ранее занимавший должность руководителя добровольческого центра "Патриот" Алексей Спиридонов."На должность временно исполняющего обязанности главы района в пятницу единогласно они поддержали кандидатуру Алексея Вячеславовича Спиридонова. Думаю, что для многих жителей и района, и других районов приграничья Алексей Спиридонов хорошо известен. До последнего времени он возглавлял АНО "Патриот". Непосредственно занимался эвакуацией наших людей, оказанием помощи, рисковал собой, проявил себя, во всех смыслах, как человек очень достойный и самоотверженный", - сказал Хинштейн.В ноябре 2024 глава граничащего с Украиной Суджанского района Александр Богачев сообщил о сложении полномочий "после размышлений и разговора с губернатором". Вопрос отставки был поднят на встрече руководства Курской области с жителями района. После встречи тогдашний губернатор Алексей Смирнов заявил журналистам, что чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены. Сам Смирнов тоже вскоре покинул свой пост - в декабре. На пост врио главы Суджанского района с 13 декабря 2024 года назначили Юрия Дмитрюкова.
https://ria.ru/20250128/musyal-1995883584.html
https://ria.ru/20250127/vrio-1995779110.html
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политика, суджанский район, курская область, украина, александр хинштейн, алексей смирнов (политик)
Политика, Суджанский район, Курская область, Украина, Александр Хинштейн, Алексей Смирнов (политик)
Врио главы Суджанского района сложил полномочия

Врио главы Суджанского района Дмитрюков сложил полномочия

© Фото : администрация Суджанского районаЮрий Дмитрюков
Юрий Дмитрюков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : администрация Суджанского района
Юрий Дмитрюков. Архивное фото
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КУРСК, 23 июн - РИА Новости. Врио главы Суджанского района Курской области Юрий Дмитрюков сложил свои полномочия, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, этот пост Дмитрюков занимал с 13 декабря 2024 года.
Ранее Хинштейн в ходе еженедельного оперативного заседания правительства Курской области заострил внимание на докладе центра управления регионом на жалобы жителей Суджанского района на длительные ответы на их запросы от администрации района. Хинштейн отмечал, что врио главы Суджанского района Курской области Юрий Дмитрюков "вряд ли сможет принять участие в конкурсе", поскольку одним из требований является наличие высшего образования.
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"У нас минувшую пятницу, 20 июня, врио главы Суджанского района Юрий Витальевич Дмитрюков принял решение о сложении с себя полномочий. Депутаты... рассмотрели вопрос этот, удовлетворили просьбу Юрия Витальевича", - заявил Хинштейн в ходе еженедельного оперативного заседания правительства Курской области.
Он также добавил, что новым врио главы района станет ранее занимавший должность руководителя добровольческого центра "Патриот" Алексей Спиридонов.
"На должность временно исполняющего обязанности главы района в пятницу единогласно они поддержали кандидатуру Алексея Вячеславовича Спиридонова. Думаю, что для многих жителей и района, и других районов приграничья Алексей Спиридонов хорошо известен. До последнего времени он возглавлял АНО "Патриот". Непосредственно занимался эвакуацией наших людей, оказанием помощи, рисковал собой, проявил себя, во всех смыслах, как человек очень достойный и самоотверженный", - сказал Хинштейн.
В ноябре 2024 глава граничащего с Украиной Суджанского района Александр Богачев сообщил о сложении полномочий "после размышлений и разговора с губернатором". Вопрос отставки был поднят на встрече руководства Курской области с жителями района.
После встречи тогдашний губернатор Алексей Смирнов заявил журналистам, что чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены. Сам Смирнов тоже вскоре покинул свой пост - в декабре. На пост врио главы Суджанского района с 13 декабря 2024 года назначили Юрия Дмитрюкова.
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ПолитикаСуджанский районКурская областьУкраинаАлександр ХинштейнАлексей Смирнов (политик)
 
 
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