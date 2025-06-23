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Дмитриев заявил об упадке Европы - РИА Новости, 23.06.2025
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13:42 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/dmitriev-2024831871.html
Дмитриев заявил об упадке Европы
Дмитриев заявил об упадке Европы - РИА Новости, 23.06.2025
Дмитриев заявил об упадке Европы
Ситуация в Европе является примером того, когда бюрократы захватывают власть и двигаются по рельсам, на которые их поставили: ее упадок абсолютно очевиден,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:42:00+03:00
2025-06-23T13:42:00+03:00
европа
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация в Европе является примером того, когда бюрократы захватывают власть и двигаются по рельсам, на которые их поставили: ее упадок абсолютно очевиден, сообщил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Для нас упадок Европы абсолютно очевиден. Это не то, что мы этому радуемся. Но американские и азиатские инвесторы с удивлением смотрят на то, что происходит там. Это пример, когда бюрократы захватывают власть и двигаются по рельсам, на которые их поставили. Очень невдумчиво", - сообщил он в рамках подкаста общества "Знание". Он отметил, что недавно общался с крупным американским инвестором, который сказал, что Европа - это сейчас хорошее место для 60-летнего богатого человека, который может отдохнуть и попить хорошее вино, но для 20-летнего человека, который хочет построить карьеру, это ужасное место. Поэтому, по его мнению, удивительно, что Евросоюз и Еврокомиссия вместо того, чтобы заняться иммиграцией, свободой предпринимательства, развития рынка капитала, выбирают "атаковать" РФПИ. "Это показательная такая история, связанная с попыткой наказать РФПИ за то, что мы выстраиваем диалог с Соединенными Штатами", - добавил глава фонда. -0-
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европа, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Европа, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Дмитриев заявил об упадке Европы

Дмитриев назвал ситуацию в Европе упадком

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация в Европе является примером того, когда бюрократы захватывают власть и двигаются по рельсам, на которые их поставили: ее упадок абсолютно очевиден, сообщил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Для нас упадок Европы абсолютно очевиден. Это не то, что мы этому радуемся. Но американские и азиатские инвесторы с удивлением смотрят на то, что происходит там. Это пример, когда бюрократы захватывают власть и двигаются по рельсам, на которые их поставили. Очень невдумчиво", - сообщил он в рамках подкаста общества "Знание".
Он отметил, что недавно общался с крупным американским инвестором, который сказал, что Европа - это сейчас хорошее место для 60-летнего богатого человека, который может отдохнуть и попить хорошее вино, но для 20-летнего человека, который хочет построить карьеру, это ужасное место.
Поэтому, по его мнению, удивительно, что Евросоюз и Еврокомиссия вместо того, чтобы заняться иммиграцией, свободой предпринимательства, развития рынка капитала, выбирают "атаковать" РФПИ. "Это показательная такая история, связанная с попыткой наказать РФПИ за то, что мы выстраиваем диалог с Соединенными Штатами", - добавил глава фонда. -0-
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Дмитриев заявил о кольце дезинформации вокруг России
28 апреля, 19:06
 
ЕвропаРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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