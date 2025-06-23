https://ria.ru/20250623/direktor-2024834515.html

Директор парка "Тайган" пришел в себя после операции

Директор парка "Тайган" пришел в себя после операции - РИА Новости, 23.06.2025

Директор парка "Тайган" пришел в себя после операции

Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, на которого напал лев, пришел в себя после операции, он говорит, но очень слабо, сообщила представитель... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:52:00+03:00

2025-06-23T13:52:00+03:00

2025-06-23T14:03:00+03:00

республика крым

россия

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885342981_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_fbe0624008493ca1043ebff08b6fe6c0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, на которого напал лев, пришел в себя после операции, он говорит, но очень слабо, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальном видеозаявлении.Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. Зубкова перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко."Вчера его прооперировали. Утром он пришел в себя. У него все хорошо. Руки, ноги - все целое. Единственное, он сейчас еще очень слабо говорит после операции, но уже пишет и дает распоряжения", - сказала Алексагина.Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250623/park-2024760616.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, россия, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)