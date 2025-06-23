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Директор парка "Тайган" пришел в себя после операции - РИА Новости, 23.06.2025
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13:52 23.06.2025 (обновлено: 14:03 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/direktor-2024834515.html
Директор парка "Тайган" пришел в себя после операции
Директор парка "Тайган" пришел в себя после операции - РИА Новости, 23.06.2025
Директор парка "Тайган" пришел в себя после операции
Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, на которого напал лев, пришел в себя после операции, он говорит, но очень слабо, сообщила представитель... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:52:00+03:00
2025-06-23T14:03:00+03:00
республика крым
россия
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, на которого напал лев, пришел в себя после операции, он говорит, но очень слабо, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальном видеозаявлении.Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. Зубкова перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко."Вчера его прооперировали. Утром он пришел в себя. У него все хорошо. Руки, ноги - все целое. Единственное, он сейчас еще очень слабо говорит после операции, но уже пишет и дает распоряжения", - сказала Алексагина.Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250623/park-2024760616.html
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республика крым, россия, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)
Республика Крым, Россия, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ)
Директор парка "Тайган" пришел в себя после операции

Директор парка "Тайган", на которого напал лев, пришел в себя после операции

© Парк ТАЙГАНОлег Зубков с белыми львятами
Олег Зубков с белыми львятами - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Парк ТАЙГАН
Олег Зубков с белыми львятами. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, на которого напал лев, пришел в себя после операции, он говорит, но очень слабо, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальном видеозаявлении.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. Зубкова перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко.
"Вчера его прооперировали. Утром он пришел в себя. У него все хорошо. Руки, ноги - все целое. Единственное, он сейчас еще очень слабо говорит после операции, но уже пишет и дает распоряжения", - сказала Алексагина.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Директор парка "Тайган" пострадал от львов, ранее напавших на сотрудницу
Вчера, 10:11
 
Республика КрымРоссияОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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