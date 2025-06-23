https://ria.ru/20250623/direktor-2024825156.html

Пострадавшего при нападении льва директора сафари-парка перевели в больницу

Пострадавшего при нападении льва директора сафари-парка перевели в больницу - РИА Новости, 23.06.2025

Пострадавшего при нападении льва директора сафари-парка перевели в больницу

Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший при нападении льва, переведен в республиканскую клиническую больницу имени Семашко, его... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:22:00+03:00

2025-06-23T13:22:00+03:00

2025-06-23T13:34:00+03:00

республика крым

россия

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший при нападении льва, переведен в республиканскую клиническую больницу имени Семашко, его состояние тяжелое, но стабильное, сообщили в пресс-службе крымского минздрава.Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубков был прооперирован в Белогорской районной больнице, сообщил минздрав региона, его состояние тяжелое. Директор крымского сафари-парка, по предварительной информации, пострадал от нападения тех же львов, которые ранее растерзали в парке сотрудницу Леокадию Перевалову, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков доставлен в Многопрофильный республиканский медицинский центр ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко". Состояние пострадавшего по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное" , - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250623/park-2024760616.html

республика крым

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республика крым, россия, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)