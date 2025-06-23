https://ria.ru/20250623/diplomatiya-2024735103.html

Трамп разрушил дипломатию, заявил экс-посол Ирана в Германии

Трамп разрушил дипломатию, заявил экс-посол Ирана в Германии - РИА Новости, 23.06.2025

Трамп разрушил дипломатию, заявил экс-посол Ирана в Германии

Нападением на Иран президент США Дональд Трамп уничтожил все предпринимавшиеся дипломатические усилия, заявил РИА Новости бывший посол Ирана в Германии Сейед... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T06:34:00+03:00

2025-06-23T06:34:00+03:00

2025-06-23T06:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Нападением на Иран президент США Дональд Трамп уничтожил все предпринимавшиеся дипломатические усилия, заявил РИА Новости бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан. "Как человек, который десятилетиями неустанно работал над созданием на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, и над устранением напряженности между США, Западом и Ираном, я с сожалением констатирую, что Трамп уничтожил дипломатию и тем самым допустил очень серьезную ошибку", - сказал Мусавиан. Он подчеркнул, что США нарушили Устав ООН и выразили неуважение по отношению к этой международной организации. Бывший дипломат обратил внимание и на то, что впервые два государства, обладающих ядерным оружием - США и Израиль, атаковали третье - Иран. "Атаки этих двух ядерных стран на Иран показали, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО - ред.) не только не имеет реальной ценности, но и на самом деле вреден. Такие страны, как Северная Корея, Индия, Пакистан и Израиль, которые отвергли договор и разработали ядерное оружие, остались неуязвимыми для военных атак с применением ядерного оружия", — добавил он. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html

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https://ria.ru/20250622/ataka-2024634420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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