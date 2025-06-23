https://ria.ru/20250623/demografiya-2024796234.html
Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России
Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России - РИА Новости, 23.06.2025
Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал три способа преодолеть демографический кризис в России. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:12:00+03:00
2025-06-23T12:12:00+03:00
2025-06-23T12:12:00+03:00
пмэф-2025
общество
россия
валерий федоров
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863447925_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_fa46aa76df478582fc8d46f03bd16dbc.jpg
C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал три способа преодолеть демографический кризис в России."Демография имеет два ключевых понятия: первое — это продолжительность жизни, второе — это число рождений. Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался", — сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.По словам эксперта, Россия сейчас переживает "демографическую осень". А затем не исключено наступление и "зимы", то есть ухудшение демографической ситуации.При этом гендиректор ВЦИОМ отметил, что россияне перестали бояться будущего, начали мечтать и строить планы. По мнению Федорова, это критически важное условие не просто выживания России в XXI веке, но и того, что она по-прежнему будет играть очень важную роль во всех мировых делах.В мае ВЦИОМ опубликовал доклад, в котором говорилось, что тренд на снижение рождаемости отмечается в России с 2015 года, а 2036-му он достигнет переломного момента. Среди основных причин снижения рождаемости эксперты назвали снижение численности женщин репродуктивного возраста и ухудшение репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250529/kreml-2019741734.html
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020340616.html
https://ria.ru/20250618/pushilin-2023616859.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863447925_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_b6bd0aef4ccaa09a3975adb4cdb1bdd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий федоров, вциом
ПМЭФ-2025, Общество, Россия, Валерий Федоров, ВЦИОМ
C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал три способа преодолеть демографический кризис в России.
"Демография имеет два ключевых понятия: первое — это продолжительность жизни, второе — это число рождений. Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался", — сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
По словам эксперта, Россия
сейчас переживает "демографическую осень". А затем не исключено наступление и "зимы", то есть ухудшение демографической ситуации.
При этом гендиректор ВЦИОМ
отметил, что россияне перестали бояться будущего, начали мечтать и строить планы. По мнению Федорова
, это критически важное условие не просто выживания России в XXI веке, но и того, что она по-прежнему будет играть очень важную роль во всех мировых делах.
В мае ВЦИОМ опубликовал доклад, в котором говорилось, что тренд на снижение рождаемости отмечается в России с 2015 года, а 2036-му он достигнет переломного момента. Среди основных причин снижения рождаемости эксперты назвали снижение численности женщин репродуктивного возраста и ухудшение репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.