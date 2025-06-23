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Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России - РИА Новости, 23.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:12 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/demografiya-2024796234.html
Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России
Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России - РИА Новости, 23.06.2025
Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал три способа преодолеть демографический кризис в России. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:12:00+03:00
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пмэф-2025
общество
россия
валерий федоров
вциом
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал три способа преодолеть демографический кризис в России."Демография имеет два ключевых понятия: первое — это продолжительность жизни, второе — это число рождений. Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался", — сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.По словам эксперта, Россия сейчас переживает "демографическую осень". А затем не исключено наступление и "зимы", то есть ухудшение демографической ситуации.При этом гендиректор ВЦИОМ отметил, что россияне перестали бояться будущего, начали мечтать и строить планы. По мнению Федорова, это критически важное условие не просто выживания России в XXI веке, но и того, что она по-прежнему будет играть очень важную роль во всех мировых делах.В мае ВЦИОМ опубликовал доклад, в котором говорилось, что тренд на снижение рождаемости отмечается в России с 2015 года, а 2036-му он достигнет переломного момента. Среди основных причин снижения рождаемости эксперты назвали снижение численности женщин репродуктивного возраста и ухудшение репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250529/kreml-2019741734.html
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020340616.html
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общество, россия, валерий федоров, вциом
ПМЭФ-2025, Общество, Россия, Валерий Федоров, ВЦИОМ

Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСемья на прогулке
Семья на прогулке - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал три способа преодолеть демографический кризис в России.
"Демография имеет два ключевых понятия: первое — это продолжительность жизни, второе — это число рождений. Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался", — сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
Семья едет на велосипедах - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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29 мая, 12:19
По словам эксперта, Россия сейчас переживает "демографическую осень". А затем не исключено наступление и "зимы", то есть ухудшение демографической ситуации.
При этом гендиректор ВЦИОМ отметил, что россияне перестали бояться будущего, начали мечтать и строить планы. По мнению Федорова, это критически важное условие не просто выживания России в XXI веке, но и того, что она по-прежнему будет играть очень важную роль во всех мировых делах.
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В мае ВЦИОМ опубликовал доклад, в котором говорилось, что тренд на снижение рождаемости отмечается в России с 2015 года, а 2036-му он достигнет переломного момента. Среди основных причин снижения рождаемости эксперты назвали снижение численности женщин репродуктивного возраста и ухудшение репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
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ПМЭФ-2025ОбществоРоссияВалерий ФедоровВЦИОМ
 
 
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