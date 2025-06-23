https://ria.ru/20250623/demografiya-2024796234.html

Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России

Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России - РИА Новости, 23.06.2025

Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал три способа преодолеть демографический кризис в России. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:12:00+03:00

2025-06-23T12:12:00+03:00

2025-06-23T12:12:00+03:00

пмэф-2025

общество

россия

валерий федоров

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863447925_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_fa46aa76df478582fc8d46f03bd16dbc.jpg

C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал три способа преодолеть демографический кризис в России."Демография имеет два ключевых понятия: первое — это продолжительность жизни, второе — это число рождений. Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался", — сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.По словам эксперта, Россия сейчас переживает "демографическую осень". А затем не исключено наступление и "зимы", то есть ухудшение демографической ситуации.При этом гендиректор ВЦИОМ отметил, что россияне перестали бояться будущего, начали мечтать и строить планы. По мнению Федорова, это критически важное условие не просто выживания России в XXI веке, но и того, что она по-прежнему будет играть очень важную роль во всех мировых делах.В мае ВЦИОМ опубликовал доклад, в котором говорилось, что тренд на снижение рождаемости отмечается в России с 2015 года, а 2036-му он достигнет переломного момента. Среди основных причин снижения рождаемости эксперты назвали снижение численности женщин репродуктивного возраста и ухудшение репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250529/kreml-2019741734.html

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020340616.html

https://ria.ru/20250618/pushilin-2023616859.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

общество, россия, валерий федоров, вциом