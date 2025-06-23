https://ria.ru/20250623/delegatsija-2024869440.html

СМИ: госдеп США оказывает давление на Европу по вопросам свободы слова

СМИ: госдеп США оказывает давление на Европу по вопросам свободы слова - РИА Новости, 23.06.2025

СМИ: госдеп США оказывает давление на Европу по вопросам свободы слова

Делегация госдепартамента США в конце мая посетила Париж и Лондон с целью добиться смягчения европейских ограничений на свободу выражения мнений, особенно в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:54:00+03:00

2025-06-23T15:54:00+03:00

2025-06-23T15:54:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Делегация госдепартамента США в конце мая посетила Париж и Лондон с целью добиться смягчения европейских ограничений на свободу выражения мнений, особенно в отношении правых политиков, сообщает издание Semafor со ссылкой на источники. "Американская делегация посетила Париж и Лондон в конце мая, чтобы продвинуть новый приоритет администрации Трампа - отмену европейских ограничений, касающихся в особенности правой риторики", - отмечает издание. По данным Semafor, делегацию возглавил Самуэль Самсон - старший советник Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепа, известный своей жёсткой идеологической позицией. Его сопровождали директор офиса по делам Европы и Евразии Кристофер Андерсон и представитель посольства США в Париже. Один из участников встречи с организацией "Репортеры без границ" сообщил, что представители США проявили особое внимание к ситуации с лидером французских националистов Марин Ле Пен, которая может быть отстранена от участия в выборах 2027 года по обвинениям в нарушении правил финансирования кампании. Глава "Репортеров без границ" Пьер Хаски выразил обеспокоенность целью визита американской делегации. "Во всей этой встрече с представителями Госдепа США настораживало всё - и её цель, и определение свободы слова, которое легло в основу обсуждений, и очевидный уклон в пользу крайне правых партий Европы", - заявил он в комментарии изданию. По его словам, после встречи у него осталось ощущение, что либеральные демократии Западной Европы теперь рассматриваются Вашингтоном как "подозрительные, если не враждебные". Официальный представитель Госдепартамента в Вашингтоне отказался раскрыть Semafor список всех встреч делегации, но подтвердил, что визит был связан с "озабоченностью по поводу политической цензуры и правового давления в Европе". В ходе поездки, по его словам, американские чиновники встретились с представителями властей, политических партий и гражданского общества. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Ле Пен обжаловала приговор в суде. Апелляционный суд должен вынести решение по ее делу летом 2026 года.

https://ria.ru/20250517/tramp-2017524416.html

https://ria.ru/20250317/otvet-2005594077.html

https://ria.ru/20250222/parizh-2001020601.html

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в мире, сша, париж, лондон, марин ле пен, репортеры без границ, государственный департамент сша, европарламент