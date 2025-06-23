https://ria.ru/20250623/dagestan-2024741424.html

Аварийных отключений света в Дагестане стало меньше, заявил Меликов

Аварийных отключений света в Дагестане стало меньше, заявил Меликов - РИА Новости, 23.06.2025

Аварийных отключений света в Дагестане стало меньше, заявил Меликов

Количество аварийных отключений света в Дагестане значительно сократилось, в том числе в горных и отдаленных районах, заявил глава республики Сергей Меликов в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:15:00+03:00

2025-06-23T08:15:00+03:00

2025-06-23T08:15:00+03:00

республика дагестан

россия

санкт-петербург

сергей меликов

владимир путин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россети

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Количество аварийных отключений света в Дагестане значительно сократилось, в том числе в горных и отдаленных районах, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Прежде всего изменилось то, что у нас стало гораздо меньше аварийных отключений. Я понимаю, что для рядового жителя Дагестана, у которого свет отключается в 30-градусную жару, мои слова ничего не значат. Но, когда мы пытались подобным образом латать дыры, было еще хуже. Теперь мы работаем по программе, и мы уже фиксируем с коллегами из Минэнерго, с коллегами из "Россетей" значительное сокращение количества аварийных отключений, в том числе в горных и отдаленных районах", - сказал РИА Новости Меликов. При этом глава Дагестана отметил, что массовые отключения все еще случаются - совсем недавно из-за порывистого ветра оказались обесточены больше 100 тысяч потребителей, но уже к утру людям вернули свет. Это, по словам Меликова, показывает, что в регионе также сократилось время устранения аварийных ситуаций. "Требуется комплексный подход и одновременное повышение надежности существующих сетей, реконструкция и модернизация тех сетей, которые находятся в ветхом состоянии… Ожидается приезд в республику курирующего нас вице-премьера Александра Валентиновича Новака, который в том числе отвечает и за топливно-энергетический комплекс, для того, чтобы мы разработали и создали долговременную программу с вложением серьезных финансовых средств и в конечном счете определились с выводом Дагестана из этого энергетического кризиса", – добавил глава республики. В августе 2023 года Меликов на заседании президиума Госсовета по развитию транспорта доложил президенту России Владимиру Путину о плачевном состоянии энергетического комплекса Дагестана. Износ сетей в регионе он назвал немыслимым, а работу ответственной компании – недостаточной, в том числе в связи с отсутствием необходимых средств. Он заявил, что эти вопросы выходят за рамки полномочий региональной власти и требуют решений федеральных органов власти. В октябре того же года на парламентских слушаниях в Совете Федерации Меликов заявил, что сегодня для Дагестана "самым проблемным вопросом остается надежное электроснбажение потребителей". Он подчеркнул, что "нужно решать эти вопросы сегодня", поскольку "народ устал от постоянных отключений электричества". Позже он сообщил, что в федеральном бюджете на 2024-2026 годы на повышение надежности электроснабжения в Дагестане планируется предусмотреть средства в объеме 9 миллиардов рублей. ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступал информационным партнером форума.

https://ria.ru/20241215/dagestan-1989268884.html

https://ria.ru/20240706/proverka-1957949696.html

https://ria.ru/20240727/dagestan-1962363929.html

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республика дагестан, россия, санкт-петербург, сергей меликов, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россети, совет федерации рф, общество