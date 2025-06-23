https://ria.ru/20250623/chelyabinsk-2024831673.html

Более 50 тысяч гостей собрал Бажовский фестиваль в Челябинской области

Более 50 тысяч гостей собрал Бажовский фестиваль в Челябинской области - РИА Новости, 23.06.2025

Более 50 тысяч гостей собрал Бажовский фестиваль в Челябинской области

Тысячи зрителей, гостей и мастеров со всей России, а также из Узбекистана приняли участие во Всероссийском Бажовском фестивале, который состоялся в минувшие... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:42:00+03:00

2025-06-23T13:42:00+03:00

2025-06-23T13:42:00+03:00

челябинская область

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алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 июн – РИА Новости. Тысячи зрителей, гостей и мастеров со всей России, а также из Узбекистана приняли участие во Всероссийском Бажовском фестивале, который состоялся в минувшие выходные в Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. По данным пресс-службы правительства региона, с 20 по 22 июня в селе Демарино прошел XXXI Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, который в текущем году собрал более 50 тысяч гостей. "В этом году XXXI Всероссийский Бажовский фестиваль очередной раз побил рекорды посещаемости: тысячи зрителей, гостей, мастеров и артистов из самых разных уголков России, гости из Узбекистана. Беспрецедентное число участников демонстрирует растущий интерес к народному творчеству, к нашей общей истории и многовековой культуре. Мы гордимся тем, что Бажовка родилась и состоялась у нас, в Челябинской области и объединяет представителей разных народов и поколений, сохраняя и развивая богатое наследие фольклорного искусства, ремесел и народного творчества нашей страны", - цитирует пресс-служба слова Текслера. Так, на фестиваль приехали более 3,5 тысячи мастеров и артистов, представлявших богатое наследие народного творчества из различных уголков России (это на одну тысячу человек больше, чем в прошлом году), в том числе из Курганской, Тюменской, Свердловской, Самарской, Омской, Кировской, Ростовской областей, уточняется в сообщении. А также из Москвы, Пермского края, Ханты-Мансийский АО, Удмуртии, Чувашии, Башкирии и Татарстана, поясняется в сообщении. Почетными гостями фестиваля стали делегации из Узбекистана, Тулы и Москвы: так, участники из Тулы впервые привезли белёвское кружево, лоскутное шитье и игрушки, отмечается в сообщении. Пресс-служба поясняет, что во время фестиваля одновременно работали восемь площадок. Так, на "Мастеровой слободе" и "Шелковой горке" разместились мастера, которые выставляли свои изделия на ярмарке, обучали ремеслам на мастер-классах, проводили коллективные творческие акции - одновременно вырезали большие деревянные ложки и лепили сосуды из глины на гончарном круге для объединения их в общей инсталляции, добавляется в сообщении. "Уральское поселение" представило песенные и танцевальные традиции народов Южного Урала на сцене, а быт, кухню и обряды – в подворьях, также на конкурсе игровых программ устраивались народные забавы, а после - вечерка, объединившая разные районы Челябинской области, отмечается в сообщении. Кроме того, кулинары площадки "Уральская кухня" демонстрировали, как готовить узвар и коптить птицу горячим методом, а гости могли попробовать перепечи из передвижной дровяной печи и уральскую костровую похлебку, добавляет пресс-служба. Финальной точкой фестиваля стал массовый хоровод участников, гостей и организаторов Бажовки, сообщает пресс-служба. По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, на Бажовский фестиваль приехали гости из Узбекистана. "К нам приехала группа из Узбекистана во главе с министром культуры, который привез сюда делегацию наблюдателей. Приехали несколько специалистов, руководители коллективов, которые в следующем году примут участие, в том числе они привезут своих ремесленников. Бухара, с которой у нас подписан договор о сотрудничестве, – это шелк, специи, великолепные танцевальные, певческие этнические коллективы, которые украсят наш фестиваль. И, действительно, от всероссийского он становится международным", – цитирует пресс-служба слова Бетехтина. Начальник управления культуры Бухарской области Шерзод Тилавов отметил теплый прием, оказанный делегации из Узбекистана. "Два месяца назад мы подписали меморандум о сотрудничестве Челябинской и Бухарской областей. Я благодарен за теплый приём. Думаю, в следующем году наши музыкальные, танцевальные, этнографические группы тоже будут выступать здесь", – цитирует пресс-служба слова Тилавова. Директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова отметила масштабность Бажовского фестиваля. "Масштабные события – это самоотверженная работа большой команды. В дни проведения фестиваля более 400 человек осуществляли организацию и сопровождение мероприятия", - цитирует пресс-служба слова Громовой.

https://ria.ru/20250621/balet-2024535843.html

https://ria.ru/20250620/roboty-2024104705.html

https://ria.ru/20250619/kampus-2023882795.html

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узбекистан, челябинская область, россия, алексей текслер