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"Росатом" не видит необходимости в эвакуации сотрудников с АЭС "Бушер" - РИА Новости, 23.06.2025
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18:25 23.06.2025 (обновлено: 18:52 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/busher-2024926069.html
"Росатом" не видит необходимости в эвакуации сотрудников с АЭС "Бушер"
"Росатом" не видит необходимости в эвакуации сотрудников с АЭС "Бушер" - РИА Новости, 23.06.2025
"Росатом" не видит необходимости в эвакуации сотрудников с АЭС "Бушер"
Ситуация на иранской АЭС "Бушер" не ухудшилась, необходимости в эвакуации российского персонала нет, удары пришлись достаточно далеко: в сотнях километрах от... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:25:00+03:00
2025-06-23T18:52:00+03:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
бушерская аэс
в мире
иран
алексей лихачев
павел зарубин
сша
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация на иранской АЭС "Бушер" не ухудшилась, необходимости в эвакуации российского персонала нет, удары пришлись достаточно далеко: в сотнях километрах от атомной станции, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.&quot;Непосредственно на площадке &quot;Бушер&quot; ситуация не изменилась, точно совершенно не ухудшилась. Мы готовы к эвакуации первой части людей, готовы перейти к какому-то графику более закрытой работы. Сегодня, на наш взгляд, нет никакой необходимости (в эвакуации - ред.). Все удары были достаточно далеко: буквально в сотнях километрах (от атомной станции - ред.)&quot;, - сказал Лихачев корреспонденту &quot;Россия 1&quot; Павлу Зарубину.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ.По словам Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране: они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", война израиля и ирана: последние новости о конфликте, бушерская аэс, в мире, иран, алексей лихачев, павел зарубин, сша, дональд трамп, израиль, оон
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Бушерская АЭС, В мире, Иран, Алексей Лихачев, Павел Зарубин, США, Дональд Трамп, Израиль, ООН
"Росатом" не видит необходимости в эвакуации сотрудников с АЭС "Бушер"

Лихачев: необходимости в эвакуации российского персонала с АЭС "Бушер" пока нет

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация на иранской АЭС "Бушер" не ухудшилась, необходимости в эвакуации российского персонала нет, удары пришлись достаточно далеко: в сотнях километрах от атомной станции, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
«

"Непосредственно на площадке "Бушер" ситуация не изменилась, точно совершенно не ухудшилась. Мы готовы к эвакуации первой части людей, готовы перейти к какому-то графику более закрытой работы. Сегодня, на наш взгляд, нет никакой необходимости (в эвакуации - ред.). Все удары были достаточно далеко: буквально в сотнях километрах (от атомной станции - ред.)", - сказал Лихачев корреспонденту "Россия 1" Павлу Зарубину.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ.
По словам Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране: они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
22 июня, 08:28
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеБушерская АЭСВ миреИранАлексей ЛихачевПавел ЗарубинСШАДональд ТрампИзраильООН
 
 
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