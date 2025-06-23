https://ria.ru/20250623/brjansk-2024866857.html

В Брянске педофил получил 18 лет колонии за насилие над дочерью

В Брянске педофил получил 18 лет колонии за насилие над дочерью - РИА Новости, 23.06.2025

В Брянске педофил получил 18 лет колонии за насилие над дочерью

Брянский областной суд приговорил к 18 годам колонии особого режима педофила, совершавшего насильственные сексуальные действия над дочерью и ее подругой,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:45:00+03:00

2025-06-23T15:45:00+03:00

2025-06-23T15:46:00+03:00

происшествия

брянск

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брянский областной суд

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Брянский областной суд приговорил к 18 годам колонии особого режима педофила, совершавшего насильственные сексуальные действия над дочерью и ее подругой, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "В Брянском областном суде вынесен приговор жителю Брянска, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 5 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении двух несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста)", – говорится в сообщении суда. Суд установил, что фигурант у себя дома совершил "насильственные действия сексуального характера" в отношении своей дочери 2013 года рождения и ее подруги 2014 года рождения. В СУСК по региону уточнили, что в декабре 2024 года мужчина совершил насилие над своей дочерью, а в июне 2023 года – в отношении ее подруги. В сообщении суда отмечается, что вину подсудимый признал. "Согласно судебной экспертизе, у преступника установлено расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии… Приговором суда, с учетом наказания, назначенного по предыдущему приговору, виновному окончательно назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима", – сообщили в суде. Там добавили, что фигуранта на 15 лет лишили права заниматься связанной с детьми деятельностью, назначили принудительно наблюдаться и лечиться у психиатра по месту отбывания наказания, а в пользу каждой из потерпевших с него взыскали по 500 тысяч рублей. Как уточнили в прокуратуре региона, ранее 41-летний мужчина был судим за истязание и причинение смерти малолетнему ребенку, а также за преступление против безопасности движения.

https://ria.ru/20250218/moskva-2000164333.html

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происшествия, брянск, россия, брянский областной суд