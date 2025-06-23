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Почти одну тысячу лифтов заменили в московских жилых домах, сообщил Бирюков - РИА Новости, 23.06.2025
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09:00 23.06.2025 (обновлено: 17:06 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/biryukov-2024883509.html
Почти одну тысячу лифтов заменили в московских жилых домах, сообщил Бирюков
Почти одну тысячу лифтов заменили в московских жилых домах, сообщил Бирюков - РИА Новости, 23.06.2025
Почти одну тысячу лифтов заменили в московских жилых домах, сообщил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году заменили в рамках региональной программы капитального ремонта почти 1 тысячу лифтов в многоквартирных... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году заменили в рамках региональной программы капитального ремонта почти 1 тысячу лифтов в многоквартирных домах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили около 49,2 тысячи лифтов. В этом году обновим в общей сложности свыше 4,2 тысячи лифтов, больше всего – в Юго-Западном (740), в Восточном (639) и Южном (567) административных округах", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. "С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - пояснил Бирюков. Он рассказал, что используется оборудование отечественного производства, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.
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общество, москва, петр бирюков, градостроительный комплекс москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Градостроительный комплекс Москвы
Почти одну тысячу лифтов заменили в московских жилых домах, сообщил Бирюков

Бирюков: в Москве по программе капремонта заменили почти тысячу лифтов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКапитальный ремонт лифта и многоквартирного дома
Капитальный ремонт лифта и многоквартирного дома - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Капитальный ремонт лифта и многоквартирного дома. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году заменили в рамках региональной программы капитального ремонта почти 1 тысячу лифтов в многоквартирных домах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили около 49,2 тысячи лифтов. В этом году обновим в общей сложности свыше 4,2 тысячи лифтов, больше всего – в Юго-Западном (740), в Восточном (639) и Южном (567) административных округах", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.
"С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - пояснил Бирюков.
Он рассказал, что используется оборудование отечественного производства, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.
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