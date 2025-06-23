https://ria.ru/20250623/bilayn-2024862481.html

"Билайн" предотвратил более 1,5 тысячи "ковровых" атак на инфраструктуру

"Билайн" предотвратил более 1,5 тысячи "ковровых" атак на инфраструктуру - РИА Новости, 23.06.2025

"Билайн" предотвратил более 1,5 тысячи "ковровых" атак на инфраструктуру

С начала года Центр мониторинга и реагирования на инциденты "Билайна" (Security Operations Center) отразил более 1,5 тысячи "ковровых" атак на инфраструктуру... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:35:00+03:00

2025-06-23T16:35:00+03:00

2025-06-23T16:35:00+03:00

билайн

технологии

ddos-атака

безопасность

вымпелком

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. С начала года Центр мониторинга и реагирования на инциденты "Билайна" (Security Operations Center) отразил более 1,5 тысячи "ковровых" атак на инфраструктуру (DDoS-атак) с начала 2025 года, сообщает пресс-служба оператора.Всего было предотвращено 32 тысячи.DDoS-атаки — распространенный вид атак на инфраструктуру. Российские компании с ними сталкиваются. В последнее время подобные атаки имеют "ковровый" характер — то есть отличаются площадью распределения и интенсивностью, при этом вредоносный трафик идет сразу по множеству IP-адресов одновременно. Цель такой атаки — добиться недоступности сервисов компании.На втором месте по частотности — фишинговые атаки против сотрудников. С января 2025-го центр зафиксировал около 17 тысячи попыток кражи личных данных сотрудников и две тысячи писем с вредоносным ПО. Количество спам-писем превысило 1,5 миллиона.Центр мониторинга и реагирования на инциденты "Билайна" занимается отслеживанием, обнаружением, анализом и реагированием на киберугрозы в инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, технологии, ddos-атака, безопасность, вымпелком