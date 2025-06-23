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"Билайн" предотвратил более 1,5 тысячи "ковровых" атак на инфраструктуру - РИА Новости, 23.06.2025
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16:35 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/bilayn-2024862481.html
"Билайн" предотвратил более 1,5 тысячи "ковровых" атак на инфраструктуру
"Билайн" предотвратил более 1,5 тысячи "ковровых" атак на инфраструктуру - РИА Новости, 23.06.2025
"Билайн" предотвратил более 1,5 тысячи "ковровых" атак на инфраструктуру
С начала года Центр мониторинга и реагирования на инциденты "Билайна" (Security Operations Center) отразил более 1,5 тысячи "ковровых" атак на инфраструктуру... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:35:00+03:00
2025-06-23T16:35:00+03:00
билайн
технологии
ddos-атака
безопасность
вымпелком
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. С начала года Центр мониторинга и реагирования на инциденты "Билайна" (Security Operations Center) отразил более 1,5 тысячи "ковровых" атак на инфраструктуру (DDoS-атак) с начала 2025 года, сообщает пресс-служба оператора.Всего было предотвращено 32 тысячи.DDoS-атаки — распространенный вид атак на инфраструктуру. Российские компании с ними сталкиваются. В последнее время подобные атаки имеют "ковровый" характер — то есть отличаются площадью распределения и интенсивностью, при этом вредоносный трафик идет сразу по множеству IP-адресов одновременно. Цель такой атаки — добиться недоступности сервисов компании.На втором месте по частотности — фишинговые атаки против сотрудников. С января 2025-го центр зафиксировал около 17 тысячи попыток кражи личных данных сотрудников и две тысячи писем с вредоносным ПО. Количество спам-писем превысило 1,5 миллиона.Центр мониторинга и реагирования на инциденты "Билайна" занимается отслеживанием, обнаружением, анализом и реагированием на киберугрозы в инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
билайн, технологии, ddos-атака, безопасность, вымпелком
Билайн, Технологии, DDoS-атака, Безопасность, ВымпелКом
"Билайн" предотвратил более 1,5 тысячи "ковровых" атак на инфраструктуру

"Билайн" отразил свыше 1,5 тыс "ковровых" атак на инфраструктуру с начала года

© Fotolia / GlebstockЧеловек за компьютером
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Fotolia / Glebstock
Человек за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. С начала года Центр мониторинга и реагирования на инциденты "Билайна" (Security Operations Center) отразил более 1,5 тысячи "ковровых" атак на инфраструктуру (DDoS-атак) с начала 2025 года, сообщает пресс-служба оператора.
Всего было предотвращено 32 тысячи.
DDoS-атаки — распространенный вид атак на инфраструктуру. Российские компании с ними сталкиваются. В последнее время подобные атаки имеют "ковровый" характер — то есть отличаются площадью распределения и интенсивностью, при этом вредоносный трафик идет сразу по множеству IP-адресов одновременно. Цель такой атаки — добиться недоступности сервисов компании.
На втором месте по частотности — фишинговые атаки против сотрудников. С января 2025-го центр зафиксировал около 17 тысячи попыток кражи личных данных сотрудников и две тысячи писем с вредоносным ПО. Количество спам-писем превысило 1,5 миллиона.
Центр мониторинга и реагирования на инциденты "Билайна" занимается отслеживанием, обнаружением, анализом и реагированием на киберугрозы в инфраструктуре.
 
БилайнТехнологииDDoS-атакаБезопасностьВымпелКом
 
 
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