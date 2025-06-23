https://ria.ru/20250623/belousov-2024860981.html

Белоусов: 13 тысяч выпускников военных вузов пополнят ряды ВС России

Белоусов: 13 тысяч выпускников военных вузов пополнят ряды ВС России - РИА Новости, 23.06.2025

Белоусов: 13 тысяч выпускников военных вузов пополнят ряды ВС России

Более 13 тысяч офицеров из числа выпускников военных вузов пополнят ряды российской армии в 2025 году, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:26:00+03:00

2025-06-23T15:26:00+03:00

2025-06-23T15:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 13 тысяч офицеров из числа выпускников военных вузов пополнят ряды российской армии в 2025 году, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. "В этом году ряды Вооруженных Сил пополнит более 13 тысяч офицеров, которые прошли подготовку в 39 военных вузах", - сказал Белоусов на встрече с выпускниками военных вузов.

https://ria.ru/20250623/belousov-2024859706.html

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безопасность, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)