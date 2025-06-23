https://ria.ru/20250623/belousov-2024859706.html

Белоусов рассказал о задачах российских военных

Белоусов рассказал о задачах российских военных - РИА Новости, 23.06.2025

Белоусов рассказал о задачах российских военных

Перед российскими военнослужащими стоят ответственные задачи по развитию Вооруженных сил РФ и защите России, они, безусловно, будут выполнены, заявил министр... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:24:00+03:00

2025-06-23T15:24:00+03:00

2025-06-23T15:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей белоусов

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Перед российскими военнослужащими стоят ответственные задачи по развитию Вооруженных сил РФ и защите России, они, безусловно, будут выполнены, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Дорогие выпускники! Перед нами стоят ответственные задачи по обеспечению суверенитета страны, защите её национальных интересов и дальнейшему развитию Вооружённых сил. Безусловно, эти задачи будут выполнены", - сказал Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками военных вузов.

https://ria.ru/20250623/armiya-2024852731.html

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безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин