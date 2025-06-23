https://ria.ru/20250623/belousov-2024859706.html
Белоусов рассказал о задачах российских военных
Белоусов рассказал о задачах российских военных - РИА Новости, 23.06.2025
Белоусов рассказал о задачах российских военных
Перед российскими военнослужащими стоят ответственные задачи по развитию Вооруженных сил РФ и защите России, они, безусловно, будут выполнены, заявил министр... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:24:00+03:00
2025-06-23T15:24:00+03:00
2025-06-23T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Перед российскими военнослужащими стоят ответственные задачи по развитию Вооруженных сил РФ и защите России, они, безусловно, будут выполнены, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Дорогие выпускники! Перед нами стоят ответственные задачи по обеспечению суверенитета страны, защите её национальных интересов и дальнейшему развитию Вооружённых сил. Безусловно, эти задачи будут выполнены", - сказал Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками военных вузов.
https://ria.ru/20250623/armiya-2024852731.html
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безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов рассказал о задачах российских военных
Белоусов: перед военными стоят задачи по развитию ВС России