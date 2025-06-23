Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал о задачах российских военных - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/belousov-2024859706.html
Белоусов рассказал о задачах российских военных
Белоусов рассказал о задачах российских военных - РИА Новости, 23.06.2025
Белоусов рассказал о задачах российских военных
Перед российскими военнослужащими стоят ответственные задачи по развитию Вооруженных сил РФ и защите России, они, безусловно, будут выполнены, заявил министр... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:24:00+03:00
2025-06-23T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39915/00/399150086_0:81:1635:1001_1920x0_80_0_0_1cd2b223e3cd461d8dacdc08fd8f745e.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Перед российскими военнослужащими стоят ответственные задачи по развитию Вооруженных сил РФ и защите России, они, безусловно, будут выполнены, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Дорогие выпускники! Перед нами стоят ответственные задачи по обеспечению суверенитета страны, защите её национальных интересов и дальнейшему развитию Вооружённых сил. Безусловно, эти задачи будут выполнены", - сказал Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками военных вузов.
https://ria.ru/20250623/armiya-2024852731.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39915/00/399150086_98:0:1538:1080_1920x0_80_0_0_9d8ccf118792d3784309f35b15132806.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов рассказал о задачах российских военных

Белоусов: перед военными стоят задачи по развитию ВС России

© РИА Новости / Алексей ДружининАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Перед российскими военнослужащими стоят ответственные задачи по развитию Вооруженных сил РФ и защите России, они, безусловно, будут выполнены, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Дорогие выпускники! Перед нами стоят ответственные задачи по обеспечению суверенитета страны, защите её национальных интересов и дальнейшему развитию Вооружённых сил. Безусловно, эти задачи будут выполнены", - сказал Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками военных вузов.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Белоусов назвал опыт СВО преимуществом российской армии
Вчера, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала