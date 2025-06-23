https://ria.ru/20250623/bagreeva-2024816685.html
Власти Москвы ожидают прирост экономики около 3% в ближайшие годы
Власти Москвы ожидают прирост экономики около 3% в ближайшие годы - РИА Новости, 23.06.2025
Власти Москвы ожидают прирост экономики около 3% в ближайшие годы
Экономика Москвы продолжит расти, ожидается, что прирост будет составлять около 3% в ближайшие годы, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:00:00+03:00
2025-06-23T12:00:00+03:00
2025-06-23T12:57:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Экономика Москвы продолжит расти, ожидается, что прирост будет составлять около 3% в ближайшие годы, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. "Мы ожидаем, что, действительно, экономика продолжит расти. То есть мы сейчас не видим никаких предпосылок для того, чтобы у нас шло снижение объемов экономики. Просто эти темпы будут более умеренные относительно того, что мы видели в прошедшие два года. Мы рассчитываем, что в диапазоне около 3% в ближайшие годы экономика Москвы будет расти", - сказала Багреева. По ее словам, на сегодняшний момент сохраняется в городе и инвестиционная активность, и повышенный спрос на кадры, кроме того, уровень потребительского спроса продолжает расти. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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экономика, москва, мария багреева
ПМЭФ-2025, Экономика, Москва, Мария Багреева
Власти Москвы ожидают прирост экономики около 3% в ближайшие годы
Багреева: ожидается прирост экономики Москвы около 3% в ближайшие годы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Экономика Москвы продолжит расти, ожидается, что прирост будет составлять около 3% в ближайшие годы, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"Мы ожидаем, что, действительно, экономика продолжит расти. То есть мы сейчас не видим никаких предпосылок для того, чтобы у нас шло снижение объемов экономики. Просто эти темпы будут более умеренные относительно того, что мы видели в прошедшие два года. Мы рассчитываем, что в диапазоне около 3% в ближайшие годы экономика Москвы будет расти", - сказала Багреева.
По ее словам, на сегодняшний момент сохраняется в городе и инвестиционная активность, и повышенный спрос на кадры, кроме того, уровень потребительского спроса продолжает расти.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.