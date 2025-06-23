https://ria.ru/20250623/bagreeva-2024797257.html
В Москве ожидают рост доли обрабатывающей промышленности и IT-сектора
В Москве ожидают рост доли обрабатывающей промышленности и IT-сектора - РИА Новости, 23.06.2025
В Москве ожидают рост доли обрабатывающей промышленности и IT-сектора
Доля обрабатывающей промышленности и IT-сектора будет расти в Москве в ближайшие годы, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заммэра Москвы, руководитель... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:45:00+03:00
2025-06-23T11:45:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Доля обрабатывающей промышленности и IT-сектора будет расти в Москве в ближайшие годы, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. "Какие тенденции мы видим в последние годы, не характерные для предыдущих лет? У нас существенным образом в последние годы растет обрабатывающая промышленность. И если десятилетия назад мы видели, что промышленные предприятия уходят из города, закрываются, выводят вредные с точки зрения экологии производства, то сейчас мы видим, что в городе появляется новая промышленность, это высокотехнологичная современная промышленность. У нас появляются новые предприятия, которые ориентированы на науку, новые разработки, высокие технологии. И я думаю, что в ближайшие годы доля обрабатывающей промышленности, именно высокотехнологичного ее сегмента, будет расти", - рассказала Багреева. Заммэра отметила, что в последние годы также наблюдается тенденция опережающих темпов роста IT-сектора. "И, конечно, с учетом цифровизации экономики, мировых тенденций, задач по импортозамещению, мы надеемся, что темпы роста этого сектора сохранятся в ближайшие годы, будут такие же высокие, как в предыдущие годы", - подчеркнула она. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250623/bagreeva-2024653993.html
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экономика, технологии, москва, мария багреева
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Москва, Мария Багреева
В Москве ожидают рост доли обрабатывающей промышленности и IT-сектора
Багреева: доля обрабатывающей промышленности и IT-сектора будет расти в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Доля обрабатывающей промышленности и IT-сектора будет расти в Москве в ближайшие годы, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"Какие тенденции мы видим в последние годы, не характерные для предыдущих лет? У нас существенным образом в последние годы растет обрабатывающая промышленность. И если десятилетия назад мы видели, что промышленные предприятия уходят из города, закрываются, выводят вредные с точки зрения экологии производства, то сейчас мы видим, что в городе появляется новая промышленность, это высокотехнологичная современная промышленность. У нас появляются новые предприятия, которые ориентированы на науку, новые разработки, высокие технологии. И я думаю, что в ближайшие годы доля обрабатывающей промышленности, именно высокотехнологичного ее сегмента, будет расти", - рассказала Багреева.
Заммэра отметила, что в последние годы также наблюдается тенденция опережающих темпов роста IT-сектора.
"И, конечно, с учетом цифровизации экономики, мировых тенденций, задач по импортозамещению, мы надеемся, что темпы роста этого сектора сохранятся в ближайшие годы, будут такие же высокие, как в предыдущие годы", - подчеркнула она.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.