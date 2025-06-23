Европа снизила градус риторики по Украине, заявил Азаров
Азаров: Европа снизила градус риторики по Украине, не желая ссориться с США
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Европа снизила градус риторики по Украине, потому не хочет ссориться с США перед саммитом НАТО, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Если бы не позиция (президента США) Трампа и не позиция Соединенных Штатов, то и (Европа) продолжала бы эту байденскую политику. Запад прекрасно бы шел в русле этой политики. Но сейчас им приходится самим (разбираться с ситуацией). Груз обязательств перекладывается на их плечи, а им не хочется в полной мере брать на себя все эти обязательства", - заявил Азаров.
Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон за последние три недели не сделал ни одного заявления по Украине.
"Раньше он просто истерил по этому поводу: то он войска введет миротворческие, то он еще что-то сделает, то он ядерный зонтик повесит, а сейчас он что-то помалкивает", - отметил Азаров.
Раньше британский лидер Кир Стармер делал воинственные заявления, что Британия находится в состоянии войны с Россией.
"Ну и потом что-то примолк", - констатирует Азаров.
Кроме того, и министр обороны Великобритании, выступая в парламенте, заявил, что он не видит никакой угрозы со стороны России и ни одной причины, по которой России надо будет нападать на Британию.
"Разногласия (перед саммитом НАТО), конечно, не хотят (раздувать). Потому что они не хотят спорить с Трампом. Трамп показал, что он, с точки зрения дипломатии, не всегда выбирает выражения. Иногда даже и не выбирает вообще выражения. Высказывает то, что ему приходит в данный момент в голову. И превратить саммит НАТО в то, что произошло в Овальном кабинете между (Владимиром) Зеленским и Трампом, им бы здорово не хотелось", - считает Азаров.
Западным лидерам надо договориться с Трампом, а договориться они пока не могут, отметил экс-премьер Украины.
"Трамп поставил условие, что я буду с вами разговаривать тогда, когда вы увеличите свои оборонные бюджеты до 5% от ВВП. Для некоторых стран это просто непосильно. Там и так громадные дефициты бюджетов и очень серьезные финансово-экономические проблемы. Словом, они подходят к своему саммиту не в самой лучшей форме, а по Украине надо конкретное решение принимать: определенное количество снарядов должно поступать каждый день, чтобы обеспечить бои на линии боевого соприкосновения. Каждый день надо поставлять эти снаряды, надо поставлять ракеты, надо поставлять технику. Надо финансировать", - объяснил Азаров.
Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге.
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