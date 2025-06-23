https://ria.ru/20250623/azarov-2024762449.html

Европа снизила градус риторики по Украине, заявил Азаров

Европа снизила градус риторики по Украине, заявил Азаров - РИА Новости, 23.06.2025

Европа снизила градус риторики по Украине, заявил Азаров

Европа снизила градус риторики по Украине, потому не хочет ссориться с США перед саммитом НАТО, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:20:00+03:00

2025-06-23T10:20:00+03:00

2025-06-23T10:24:00+03:00

украина

россия

европа

николай азаров (политик)

эммануэль макрон

кир стармер

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Европа снизила градус риторики по Украине, потому не хочет ссориться с США перед саммитом НАТО, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Если бы не позиция (президента США) Трампа и не позиция Соединенных Штатов, то и (Европа) продолжала бы эту байденскую политику. Запад прекрасно бы шел в русле этой политики. Но сейчас им приходится самим (разбираться с ситуацией). Груз обязательств перекладывается на их плечи, а им не хочется в полной мере брать на себя все эти обязательства", - заявил Азаров. Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон за последние три недели не сделал ни одного заявления по Украине. "Раньше он просто истерил по этому поводу: то он войска введет миротворческие, то он еще что-то сделает, то он ядерный зонтик повесит, а сейчас он что-то помалкивает", - отметил Азаров. Раньше британский лидер Кир Стармер делал воинственные заявления, что Британия находится в состоянии войны с Россией. "Ну и потом что-то примолк", - констатирует Азаров. Кроме того, и министр обороны Великобритании, выступая в парламенте, заявил, что он не видит никакой угрозы со стороны России и ни одной причины, по которой России надо будет нападать на Британию. "Разногласия (перед саммитом НАТО), конечно, не хотят (раздувать). Потому что они не хотят спорить с Трампом. Трамп показал, что он, с точки зрения дипломатии, не всегда выбирает выражения. Иногда даже и не выбирает вообще выражения. Высказывает то, что ему приходит в данный момент в голову. И превратить саммит НАТО в то, что произошло в Овальном кабинете между (Владимиром) Зеленским и Трампом, им бы здорово не хотелось", - считает Азаров. Западным лидерам надо договориться с Трампом, а договориться они пока не могут, отметил экс-премьер Украины. "Трамп поставил условие, что я буду с вами разговаривать тогда, когда вы увеличите свои оборонные бюджеты до 5% от ВВП. Для некоторых стран это просто непосильно. Там и так громадные дефициты бюджетов и очень серьезные финансово-экономические проблемы. Словом, они подходят к своему саммиту не в самой лучшей форме, а по Украине надо конкретное решение принимать: определенное количество снарядов должно поступать каждый день, чтобы обеспечить бои на линии боевого соприкосновения. Каждый день надо поставлять эти снаряды, надо поставлять ракеты, надо поставлять технику. Надо финансировать", - объяснил Азаров. Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге.

https://ria.ru/20250623/nato-2024750742.html

https://ria.ru/20250623/merkuris-2024731463.html

https://ria.ru/20250622/nato-2024684299.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, европа, николай азаров (политик), эммануэль макрон, кир стармер, нато, в мире