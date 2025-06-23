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Европа снизила градус риторики по Украине, заявил Азаров - РИА Новости, 23.06.2025
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10:20 23.06.2025 (обновлено: 10:24 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/azarov-2024762449.html
Европа снизила градус риторики по Украине, заявил Азаров
Европа снизила градус риторики по Украине, заявил Азаров - РИА Новости, 23.06.2025
Европа снизила градус риторики по Украине, заявил Азаров
Европа снизила градус риторики по Украине, потому не хочет ссориться с США перед саммитом НАТО, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:20:00+03:00
2025-06-23T10:24:00+03:00
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николай азаров (политик)
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кир стармер
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Европа снизила градус риторики по Украине, потому не хочет ссориться с США перед саммитом НАТО, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Если бы не позиция (президента США) Трампа и не позиция Соединенных Штатов, то и (Европа) продолжала бы эту байденскую политику. Запад прекрасно бы шел в русле этой политики. Но сейчас им приходится самим (разбираться с ситуацией). Груз обязательств перекладывается на их плечи, а им не хочется в полной мере брать на себя все эти обязательства", - заявил Азаров. Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон за последние три недели не сделал ни одного заявления по Украине. "Раньше он просто истерил по этому поводу: то он войска введет миротворческие, то он еще что-то сделает, то он ядерный зонтик повесит, а сейчас он что-то помалкивает", - отметил Азаров. Раньше британский лидер Кир Стармер делал воинственные заявления, что Британия находится в состоянии войны с Россией. "Ну и потом что-то примолк", - констатирует Азаров. Кроме того, и министр обороны Великобритании, выступая в парламенте, заявил, что он не видит никакой угрозы со стороны России и ни одной причины, по которой России надо будет нападать на Британию. "Разногласия (перед саммитом НАТО), конечно, не хотят (раздувать). Потому что они не хотят спорить с Трампом. Трамп показал, что он, с точки зрения дипломатии, не всегда выбирает выражения. Иногда даже и не выбирает вообще выражения. Высказывает то, что ему приходит в данный момент в голову. И превратить саммит НАТО в то, что произошло в Овальном кабинете между (Владимиром) Зеленским и Трампом, им бы здорово не хотелось", - считает Азаров. Западным лидерам надо договориться с Трампом, а договориться они пока не могут, отметил экс-премьер Украины. "Трамп поставил условие, что я буду с вами разговаривать тогда, когда вы увеличите свои оборонные бюджеты до 5% от ВВП. Для некоторых стран это просто непосильно. Там и так громадные дефициты бюджетов и очень серьезные финансово-экономические проблемы. Словом, они подходят к своему саммиту не в самой лучшей форме, а по Украине надо конкретное решение принимать: определенное количество снарядов должно поступать каждый день, чтобы обеспечить бои на линии боевого соприкосновения. Каждый день надо поставлять эти снаряды, надо поставлять ракеты, надо поставлять технику. Надо финансировать", - объяснил Азаров. Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге.
https://ria.ru/20250623/nato-2024750742.html
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украина, россия, европа, николай азаров (политик), эммануэль макрон, кир стармер, нато, в мире
Украина, Россия, Европа, Николай Азаров (политик), Эммануэль Макрон, Кир Стармер, НАТО, В мире
Европа снизила градус риторики по Украине, заявил Азаров

Азаров: Европа снизила градус риторики по Украине, не желая ссориться с США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Европа снизила градус риторики по Украине, потому не хочет ссориться с США перед саммитом НАТО, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Если бы не позиция (президента США) Трампа и не позиция Соединенных Штатов, то и (Европа) продолжала бы эту байденскую политику. Запад прекрасно бы шел в русле этой политики. Но сейчас им приходится самим (разбираться с ситуацией). Груз обязательств перекладывается на их плечи, а им не хочется в полной мере брать на себя все эти обязательства", - заявил Азаров.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
МИД России: многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в НАТО
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Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон за последние три недели не сделал ни одного заявления по Украине.
"Раньше он просто истерил по этому поводу: то он войска введет миротворческие, то он еще что-то сделает, то он ядерный зонтик повесит, а сейчас он что-то помалкивает", - отметил Азаров.
Раньше британский лидер Кир Стармер делал воинственные заявления, что Британия находится в состоянии войны с Россией.
"Ну и потом что-то примолк", - констатирует Азаров.
Кроме того, и министр обороны Великобритании, выступая в парламенте, заявил, что он не видит никакой угрозы со стороны России и ни одной причины, по которой России надо будет нападать на Британию.
"Разногласия (перед саммитом НАТО), конечно, не хотят (раздувать). Потому что они не хотят спорить с Трампом. Трамп показал, что он, с точки зрения дипломатии, не всегда выбирает выражения. Иногда даже и не выбирает вообще выражения. Высказывает то, что ему приходит в данный момент в голову. И превратить саммит НАТО в то, что произошло в Овальном кабинете между (Владимиром) Зеленским и Трампом, им бы здорово не хотелось", - считает Азаров.
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Западным лидерам надо договориться с Трампом, а договориться они пока не могут, отметил экс-премьер Украины.
"Трамп поставил условие, что я буду с вами разговаривать тогда, когда вы увеличите свои оборонные бюджеты до 5% от ВВП. Для некоторых стран это просто непосильно. Там и так громадные дефициты бюджетов и очень серьезные финансово-экономические проблемы. Словом, они подходят к своему саммиту не в самой лучшей форме, а по Украине надо конкретное решение принимать: определенное количество снарядов должно поступать каждый день, чтобы обеспечить бои на линии боевого соприкосновения. Каждый день надо поставлять эти снаряды, надо поставлять ракеты, надо поставлять технику. Надо финансировать", - объяснил Азаров.
Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге.
Демонстрация в Гааге против грядущего саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Вчера, 18:54
 
УкраинаРоссияЕвропаНиколай Азаров (политик)Эммануэль МакронКир СтармерНАТОВ мире
 
 
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