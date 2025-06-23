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Австралия поддержала удары США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
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11:46 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/avstraliya-2024788589.html
Австралия поддержала удары США по Ирану
Австралия поддержала удары США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
Австралия поддержала удары США по Ирану
Австралия поддерживает удары США по Ирану, но при этом настаивает на необходимости диалога для предотвращения дальнейшей эскалации в регионе, заявил глава... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:46:00+03:00
2025-06-23T11:46:00+03:00
в мире
иран
сша
энтони альбанезе
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Австралия поддерживает удары США по Ирану, но при этом настаивает на необходимости диалога для предотвращения дальнейшей эскалации в регионе, заявил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе. "Мир давно уже согласился с тем, что Иран не должен получить ядерное оружие, и мы поддерживаем действия, способные предотвратить это", - сказал премьер-министр на пресс-конференции. По его словам, удары по ядерным объектам Ирана были односторонним решением США, и Канберра не была заранее проинформирована о планах Вашингтона. "Мы не хотим эскалации и полномасштабной войны и продолжаем призывать к диалогу и дипломатии. Мы призываем Иран сесть за стол переговоров, отказаться от любой ядерной программы и воздержаться от дальнейших действий, способных дестабилизировать регион", - подчеркнул Альбанезе. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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в мире, иран, сша, энтони альбанезе, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Энтони Альбанезе, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Австралия поддержала удары США по Ирану

Премьер Австралии Альбанезе: страна поддерживает удары США по Ирану

© AP Photo / Rick RycroftЭнтони Альбанезе
Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Rick Rycroft
Энтони Альбанезе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Австралия поддерживает удары США по Ирану, но при этом настаивает на необходимости диалога для предотвращения дальнейшей эскалации в регионе, заявил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе.
"Мир давно уже согласился с тем, что Иран не должен получить ядерное оружие, и мы поддерживаем действия, способные предотвратить это", - сказал премьер-министр на пресс-конференции.
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Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране
Вчера, 05:52
По его словам, удары по ядерным объектам Ирана были односторонним решением США, и Канберра не была заранее проинформирована о планах Вашингтона.
"Мы не хотим эскалации и полномасштабной войны и продолжаем призывать к диалогу и дипломатии. Мы призываем Иран сесть за стол переговоров, отказаться от любой ядерной программы и воздержаться от дальнейших действий, способных дестабилизировать регион", - подчеркнул Альбанезе.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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В миреИранСШАЭнтони АльбанезеВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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