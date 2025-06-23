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Израиль провел несколько ракетных атак на иранский Кередж, пишет Fars - РИА Новости, 23.06.2025
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11:42 23.06.2025 (обновлено: 11:48 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ataki-2024787474.html
Израиль провел несколько ракетных атак на иранский Кередж, пишет Fars
Израиль провел несколько ракетных атак на иранский Кередж, пишет Fars - РИА Новости, 23.06.2025
Израиль провел несколько ракетных атак на иранский Кередж, пишет Fars
Израиль провел несколько ракетных атак на город Кередж, расположенный к западу от иранской столицы Тегеран, передает иранское госагентство Fars. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:42:00+03:00
2025-06-23T11:48:00+03:00
в мире
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Израиль провел несколько ракетных атак на город Кередж, расположенный к западу от иранской столицы Тегеран, передает иранское госагентство Fars."Несколько минут назад город Кередж подвергся нескольким ракетным атакам", - говорится в сообщении.По информации агентства Nour News, звуки нескольких мощных взрывов были слышны также и в самом Тегеране.
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в мире, израиль, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль провел несколько ракетных атак на иранский Кередж, пишет Fars

Fars: Израиль провел несколько ракетных атак на Кередж рядом с Тегераном

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Израиль провел несколько ракетных атак на город Кередж, расположенный к западу от иранской столицы Тегеран, передает иранское госагентство Fars.
"Несколько минут назад город Кередж подвергся нескольким ракетным атакам", - говорится в сообщении.
По информации агентства Nour News, звуки нескольких мощных взрывов были слышны также и в самом Тегеране.
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В миреИзраильТегеран (город)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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