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Израиль провел несколько ракетных атак на иранский Кередж, пишет Fars
Израиль провел несколько ракетных атак на иранский Кередж, пишет Fars - РИА Новости, 23.06.2025
Израиль провел несколько ракетных атак на иранский Кередж, пишет Fars
Израиль провел несколько ракетных атак на город Кередж, расположенный к западу от иранской столицы Тегеран, передает иранское госагентство Fars. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:42:00+03:00
2025-06-23T11:42:00+03:00
2025-06-23T11:48:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Израиль провел несколько ракетных атак на город Кередж, расположенный к западу от иранской столицы Тегеран, передает иранское госагентство Fars."Несколько минут назад город Кередж подвергся нескольким ракетным атакам", - говорится в сообщении.По информации агентства Nour News, звуки нескольких мощных взрывов были слышны также и в самом Тегеране.
https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
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в мире, израиль, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль провел несколько ракетных атак на иранский Кередж, пишет Fars
Fars: Израиль провел несколько ракетных атак на Кередж рядом с Тегераном