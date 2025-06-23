https://ria.ru/20250623/ataki-2024787474.html

Израиль провел несколько ракетных атак на иранский Кередж, пишет Fars

Израиль провел несколько ракетных атак на иранский Кередж, пишет Fars - РИА Новости, 23.06.2025

Израиль провел несколько ракетных атак на иранский Кередж, пишет Fars

Израиль провел несколько ракетных атак на город Кередж, расположенный к западу от иранской столицы Тегеран, передает иранское госагентство Fars. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:42:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Израиль провел несколько ракетных атак на город Кередж, расположенный к западу от иранской столицы Тегеран, передает иранское госагентство Fars."Несколько минут назад город Кередж подвергся нескольким ракетным атакам", - говорится в сообщении.По информации агентства Nour News, звуки нескольких мощных взрывов были слышны также и в самом Тегеране.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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в мире, израиль, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте