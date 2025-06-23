https://ria.ru/20250623/armiya-2024852731.html

Белоусов назвал опыт СВО преимуществом российской армии

Белоусов назвал опыт СВО преимуществом российской армии - РИА Новости, 23.06.2025

Белоусов назвал опыт СВО преимуществом российской армии

Опыт специальной военной операции становится ключевым преимуществом российской армии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:08:00+03:00

2025-06-23T15:08:00+03:00

2025-06-23T15:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Опыт специальной военной операции становится ключевым преимуществом российской армии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Сегодня опыт специальной военной операции становится ключевым преимуществом Вооружённых сил Российской Федерации. Важно сохранить этот уникальный ресурс, передать его следующим поколениям военнослужащих, интегрировать в процесс подготовки бойцов", - сказал Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками военных вузов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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андрей белоусов, россия, безопасность, владимир путин