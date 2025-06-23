https://ria.ru/20250623/armija-2024734632.html
Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника
Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника - РИА Новости, 23.06.2025
Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о перехвате беспилотника, летевшего в сторону территории страны. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T06:28:00+03:00
2025-06-23T06:28:00+03:00
2025-06-23T06:28:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о перехвате беспилотника, летевшего в сторону территории страны. "Недавно БПЛА, запущенный в сторону израильской территории, был перехвачен ВВС Израиля в районе (города – ред.) Эйлата", - сообщил ЦАХАЛ. Армия отметила, что БПЛА был перехвачен до пересечения израильской границы, системы оповещения не включались.
https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника
ЦАХАЛ сообщила о перехвате беспилотника, летевшего в сторону территории страны