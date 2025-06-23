https://ria.ru/20250623/armija-2024734632.html

Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника

Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника - РИА Новости, 23.06.2025

Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о перехвате беспилотника, летевшего в сторону территории страны. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T06:28:00+03:00

2025-06-23T06:28:00+03:00

2025-06-23T06:28:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о перехвате беспилотника, летевшего в сторону территории страны. "Недавно БПЛА, запущенный в сторону израильской территории, был перехвачен ВВС Израиля в районе (города – ред.) Эйлата", - сообщил ЦАХАЛ. Армия отметила, что БПЛА был перехвачен до пересечения израильской границы, системы оповещения не включались.

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте