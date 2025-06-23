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СБ "Алросы" выявила сотрудницу, подменявшую алмазы для хищения - РИА Новости, 23.06.2025
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11:53 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/alros-2024791297.html
СБ "Алросы" выявила сотрудницу, подменявшую алмазы для хищения
СБ "Алросы" выявила сотрудницу, подменявшую алмазы для хищения - РИА Новости, 23.06.2025
СБ "Алросы" выявила сотрудницу, подменявшую алмазы для хищения
Сотрудницу, подменявшую алмазы для хищения, выявила служба безопасности "Алросы", после внутреннего расследования было выявлено, что работница цеха сортировки... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:53:00+03:00
2025-06-23T11:53:00+03:00
происшествия
россия
армения
москва
светлана петренко
алроса
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сотрудницу, подменявшую алмазы для хищения, выявила служба безопасности "Алросы", после внутреннего расследования было выявлено, что работница цеха сортировки могла подменять драгоценную продукцию на алмазы меньшей стоимости, сообщила компания. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что силовики задержали банду, похищавшую алмазное сырье у алмазодобывающей компании "Алроса" с сентября 2024 по январь 2025 года для контрабанды в Армению, среди задержанных - сотрудница предприятия. Около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги, а также ювелирные украшения изъяли при обысках. В Москве возбуждено уголовное дело. "В рамках системной работы по антикоррупционному комплаенсу и противодействию хищениям служба безопасности "Алросы" обнаружила признаки преступных намерений со стороны сотрудницы Единой сбытовой организации. Проведя внутреннее расследование, в СБ (служба безопасности - ред.) компании выяснили, что являясь экспертом цеха сортировки, сотрудница... могла подменять драгоценную продукцию на алмазы меньшей стоимости с целью дальнейшего ее выноса за пределы территории предприятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующая информация была передана в ФСБ России для проведения дальнейшей проверки. Согласно релизу, работница была задержана ФСБ с поличным при выносе с территории Единой сбытовой организации партии похищенных алмазов общим весом около 250 карат стоимостью свыше 1,9 миллиона рублей, следует из сообщения. "В "Алроса" и впредь будут ... продолжать совершенствовать меры профилактики и недопущения подобных правонарушений ... В целях установления всех обстоятельств происшествия и принятия дополнительных мер, направленных на предотвращение хищения драгоценной продукции впредь, в компании проводится дальнейшее служебное расследование", - говорится в сообщении компании. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" занимает около 30% мирового и 90% российского рынка алмазодобычи. По итогам 2024 года объем добычи составил 33 миллиона карат. Запасы компании превышают 1 миллиард карат.
https://ria.ru/20250623/alrosa-2024755637.html
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происшествия, россия, армения, москва, светлана петренко, алроса, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Армения, Москва, Светлана Петренко, Алроса, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
СБ "Алросы" выявила сотрудницу, подменявшую алмазы для хищения

СБ "Алросы" обнаружила сотрудницу, подменявшую алмазы для хищения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис компании "Алроса"
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис компании "Алроса". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сотрудницу, подменявшую алмазы для хищения, выявила служба безопасности "Алросы", после внутреннего расследования было выявлено, что работница цеха сортировки могла подменять драгоценную продукцию на алмазы меньшей стоимости, сообщила компания.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что силовики задержали банду, похищавшую алмазное сырье у алмазодобывающей компании "Алроса" с сентября 2024 по январь 2025 года для контрабанды в Армению, среди задержанных - сотрудница предприятия. Около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги, а также ювелирные украшения изъяли при обысках. В Москве возбуждено уголовное дело.
"В рамках системной работы по антикоррупционному комплаенсу и противодействию хищениям служба безопасности "Алросы" обнаружила признаки преступных намерений со стороны сотрудницы Единой сбытовой организации. Проведя внутреннее расследование, в СБ (служба безопасности - ред.) компании выяснили, что являясь экспертом цеха сортировки, сотрудница... могла подменять драгоценную продукцию на алмазы меньшей стоимости с целью дальнейшего ее выноса за пределы территории предприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующая информация была передана в ФСБ России для проведения дальнейшей проверки. Согласно релизу, работница была задержана ФСБ с поличным при выносе с территории Единой сбытовой организации партии похищенных алмазов общим весом около 250 карат стоимостью свыше 1,9 миллиона рублей, следует из сообщения.
"В "Алроса" и впредь будут ... продолжать совершенствовать меры профилактики и недопущения подобных правонарушений ... В целях установления всех обстоятельств происшествия и принятия дополнительных мер, направленных на предотвращение хищения драгоценной продукции впредь, в компании проводится дальнейшее служебное расследование", - говорится в сообщении компании.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" занимает около 30% мирового и 90% российского рынка алмазодобычи. По итогам 2024 года объем добычи составил 33 миллиона карат. Запасы компании превышают 1 миллиард карат.
Задержание членов банды, похищавшей алмазное сырье у Алросы - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В России задержали банду, укравшую алмазное сырье для контрабанды в Армению
09:49
 
ПроисшествияРоссияАрменияМоскваСветлана ПетренкоАлросаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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