https://ria.ru/20250623/alros-2024791297.html

СБ "Алросы" выявила сотрудницу, подменявшую алмазы для хищения

СБ "Алросы" выявила сотрудницу, подменявшую алмазы для хищения - РИА Новости, 23.06.2025

СБ "Алросы" выявила сотрудницу, подменявшую алмазы для хищения

Сотрудницу, подменявшую алмазы для хищения, выявила служба безопасности "Алросы", после внутреннего расследования было выявлено, что работница цеха сортировки... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:53:00+03:00

2025-06-23T11:53:00+03:00

2025-06-23T11:53:00+03:00

происшествия

россия

армения

москва

светлана петренко

алроса

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149975/50/1499755000_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_de5e48b381f29eae1c3a970f084633b8.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сотрудницу, подменявшую алмазы для хищения, выявила служба безопасности "Алросы", после внутреннего расследования было выявлено, что работница цеха сортировки могла подменять драгоценную продукцию на алмазы меньшей стоимости, сообщила компания. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что силовики задержали банду, похищавшую алмазное сырье у алмазодобывающей компании "Алроса" с сентября 2024 по январь 2025 года для контрабанды в Армению, среди задержанных - сотрудница предприятия. Около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги, а также ювелирные украшения изъяли при обысках. В Москве возбуждено уголовное дело. "В рамках системной работы по антикоррупционному комплаенсу и противодействию хищениям служба безопасности "Алросы" обнаружила признаки преступных намерений со стороны сотрудницы Единой сбытовой организации. Проведя внутреннее расследование, в СБ (служба безопасности - ред.) компании выяснили, что являясь экспертом цеха сортировки, сотрудница... могла подменять драгоценную продукцию на алмазы меньшей стоимости с целью дальнейшего ее выноса за пределы территории предприятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующая информация была передана в ФСБ России для проведения дальнейшей проверки. Согласно релизу, работница была задержана ФСБ с поличным при выносе с территории Единой сбытовой организации партии похищенных алмазов общим весом около 250 карат стоимостью свыше 1,9 миллиона рублей, следует из сообщения. "В "Алроса" и впредь будут ... продолжать совершенствовать меры профилактики и недопущения подобных правонарушений ... В целях установления всех обстоятельств происшествия и принятия дополнительных мер, направленных на предотвращение хищения драгоценной продукции впредь, в компании проводится дальнейшее служебное расследование", - говорится в сообщении компании. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" занимает около 30% мирового и 90% российского рынка алмазодобычи. По итогам 2024 года объем добычи составил 33 миллиона карат. Запасы компании превышают 1 миллиард карат.

https://ria.ru/20250623/alrosa-2024755637.html

россия

армения

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, армения, москва, светлана петренко, алроса, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)