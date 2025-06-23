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Алиханов рассказал о разработке мер по защите российского рынка - РИА Новости, 23.06.2025
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09:13 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/alikhanov-2024747267.html
Алиханов рассказал о разработке мер по защите российского рынка
Алиханов рассказал о разработке мер по защите российского рынка - РИА Новости, 23.06.2025
Алиханов рассказал о разработке мер по защите российского рынка
Минпромторг и Минэкономразвития России разработали комплекс мер для защиты рынка России от небезопасных товаров, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:13:00+03:00
2025-06-23T09:13:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минпромторг и Минэкономразвития России разработали комплекс мер для защиты рынка России от небезопасных товаров, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Мы с Минэкономразвития сформировали комплекс мер. Прежде всего это изменения в законодательстве, чтобы вернуть госконтроль за отдельными видами промышленной продукции – считаю, что он будет эффективным. Это подтверждает эксперимент, который Росстандарт проводит по определённым видам строительных изделий и материалов. Речь идет о кабельной продукции, различных видах цемента, строительных и бетонных смесях, а также отопительных конвекторах и радиаторах. За год эксперимента уже проведено свыше 2 тысяч контрольных мероприятий", — сказал министр. Алиханов отметил, что по результатам проверок в 57% случаев выявлены нарушения требований, предъявляемых к качеству продукции. Такая небезопасная продукция отзывается с рынка. Министр пояснил, что государственный контроль является одним из ключевых механизмов защиты потребителей. Он обеспечивает контроль качества и безопасности продукции установленным требованиям на всех этапах: от производства и до обращения. Еще одной инициативой для защиты рынка является закрепление регулирования технических условий. Алиханов отметил, что это непубличный инструмент, в котором производитель сам определяет требования к своей продукции. "Требования технических условий могут оказаться ниже ГОСТов. Простой пример: если производитель кладет сайру в банку с надписью "килька", это может не нарушать нормы безопасности или требования технических условий. Но абсолютно не отвечает ожиданиям потребителя и, главное, нарушает требования ГОСТа", — привел пример министр. Он заключил, что вывод технических условий из нерегулируемой зоны повысит прозрачность и обеспечит честную конкуренцию на рынке России. Это положительно скажется на качестве продукции, выпускаемой в обращение и повысит доверие потребителей. Читайте полный текст интервью Антона Алиханова &gt;&gt;
https://ria.ru/20250623/alihanov-2024721452.html
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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Алиханов рассказал о разработке мер по защите российского рынка

Алиханов: Минпромторг и Минэкономразвития разработали меры для защиты рынка

© Фото : МинпромторгАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Минпромторг
Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минпромторг и Минэкономразвития России разработали комплекс мер для защиты рынка России от небезопасных товаров, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Мы с Минэкономразвития сформировали комплекс мер. Прежде всего это изменения в законодательстве, чтобы вернуть госконтроль за отдельными видами промышленной продукции – считаю, что он будет эффективным. Это подтверждает эксперимент, который Росстандарт проводит по определённым видам строительных изделий и материалов. Речь идет о кабельной продукции, различных видах цемента, строительных и бетонных смесях, а также отопительных конвекторах и радиаторах. За год эксперимента уже проведено свыше 2 тысяч контрольных мероприятий", — сказал министр.
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Алиханов отметил, что по результатам проверок в 57% случаев выявлены нарушения требований, предъявляемых к качеству продукции. Такая небезопасная продукция отзывается с рынка.
Министр пояснил, что государственный контроль является одним из ключевых механизмов защиты потребителей. Он обеспечивает контроль качества и безопасности продукции установленным требованиям на всех этапах: от производства и до обращения.
Еще одной инициативой для защиты рынка является закрепление регулирования технических условий. Алиханов отметил, что это непубличный инструмент, в котором производитель сам определяет требования к своей продукции.
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"Требования технических условий могут оказаться ниже ГОСТов. Простой пример: если производитель кладет сайру в банку с надписью "килька", это может не нарушать нормы безопасности или требования технических условий. Но абсолютно не отвечает ожиданиям потребителя и, главное, нарушает требования ГОСТа", — привел пример министр.
Он заключил, что вывод технических условий из нерегулируемой зоны повысит прозрачность и обеспечит честную конкуренцию на рынке России. Это положительно скажется на качестве продукции, выпускаемой в обращение и повысит доверие потребителей.
Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
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ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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